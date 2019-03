Nejstarším člověkem v Guinnessově knize je 116letá Japonka

Nejstarším člověkem na světě je Japonka Kane Tanakaová, jíž je 116 let. V sobotu to bylo zaneseno do Guinnessovy knihy rekordů. Tato milovnice deskové hry Othello obyčejně vstává v šest hodin ráno a ráda se zabývá matematikou.

Oficiální zástupci Guinnessovy knihy rekordů paní Tanakaovou o zápisu informovali v pečovatelském domě ve Fukuoce, kde stará dáma žije. Oslavy se zúčastnili i její příbuzní a starosta.

Hra Othello se hraje kameny z jedné strany černými a z druhé bílými. Je inspirovaná Shakespearovou hrou o mouřenínovi Othellovi a "muži dvou tváří" Jagovi. V Japonsku je hra, při níž se kameny otáčejí a stávají kameny protihráče, populární a turnaje přenáší televize.

Paní Tanakaová se narodila 2. ledna 1903 jako předposlední z osmi sourozenců. V 19 letech se provdala za Hideo Tanakau. Měli čtyři vlastní a jedno adoptované dítě.

Před ní byla nejstarším člověkem Čijó Mijaková rovněž z Japonska. Zemřela loni v červenci ve věku 117 let.

Japonci jsou známi dlouhověkostí a dominují seznamu nejstarších lidí světa, napsala agentura AP. I když i mezi Japonci přibývá vlivem změn jídelníčku obézních lidí, stále je jich spíš méně. V japonské kuchyni převládají ryby, rýže, zelenina a další nízkotučné potraviny. V zemi se pěstuje úcta ke stáří, lidé si zachovávají aktivitu a cítí se být užiteční, i když překročí osmdesátku.

Tanakaová je sice momentálně nejstarším člověkem světa, ale má-li se stát vůbec nejstarší kdy žijící osobou, musí překonat Francouzku Jeanne Calmentovou, která se dožila 122 let.

To, kdo je nyní nejstarším mužem planety, personál Guinnessovy knihy rekordů zjišťuje. Do ledna jím byl Japonec Masazo Nonaka z ostrova Hokkaidó, ale zemřel v lednu ve věku 113 let.