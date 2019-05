Německého řidiče před pokutou zachránil holub

Náhoda pomohla řidiči, který na západě Německa minulý týden překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než dvacet kilometrů v hodině. Jeho přestupek sice zaznamenal radar, pokutu mu ale policisté nakonec neudělili. Na fotografii totiž tvář zakrývá letící holub. Podle policistů možná šlo o "zásah shůry".

Řidič osobního automobilu podle policie projížděl minulé úterý ve městě Viersen u nizozemských hranic úsekem, kde je maximální povolená rychlost třicet kilometrů v hodině. Muž za volantem tento limit ovšem překročil o dvacet čtyři kilometrů v hodině.

"To by pro něj znamenalo pokutu 105 eur (2700 korun), pokud by se mu dalo dokázat, že seděl za volantem," uvedla v tiskové zprávě policie. Jednoznačně prokázat, kdo konkrétně osobní automobil řídil, ale policie nemohla - tvář řidiče totiž na fotografii z radaru zakrývá svými křídly právě kolem letící holub.

Pomoci se podle policie hříšníkovi za volantem dostalo možná přímo shůry. V tiskové zprávě strážci zákona upozornili, že se blíží církevní svátek Letnic čili seslání Ducha svatého. Ten se přitom ve výtvarném umění znázorňuje jako holubice. "Znamení jsme pochopili," uvedla v humorně laděné tiskové zprávě policie. Zároveň dotyčného řidiče vyzvala, aby si "znamení shůry" v podobě "opeřeného strážného anděla" vzal k srdci a příště se řídil dopravními předpisy.

"Vlastně by si holub také zasloužil pokutu, neboť letěl rovněž příliš rychle. Protože ale nevíme, na kterém místě musí v den seslání včas být, slitujeme se nad ním," dodala viersenská policie.