Neobvyklá podívaná. Do Olomouce se sjedou příznivci fantasy

Ve znamení Japonska bude letos festival fiktivního světa fantasy postav v Olomouci, který bude 19. ledna hostit nákupní centrum Galerie Šantovka. Na největší veřejné přehlídce v ČR se představí v rolích oživlých filmových, literárních a komiksových hrdinů či postav počítačových her desítky nadšenců, takzvaných cosplayerů. Festival v prostorách obchodního domu završí jejich průvod. "Japonsko je kolébkou cosplaye," řekl manažer festivalu Pavel Vykydal.

Návštěvníci olomouckého cosplay festivalu se budou moci nejen pokochat pohledem na početný průvod postav z fiktivních světů, ale čekají je také ukázky bojových umění, kaligrafie, papírových skládanek origami a budou se moci inspirovat netradičním způsobem servírování japonského čaje.

"Cosplay festival v Olomouci se pyšní titulem největší veřejné přehlídky oživlých postav z předloh jako anime, manga, comics, superhrdinské filmy, fantasy a pc hry v Česku. I v rámci Evropy jde o velmi unikátní příležitost," podotkl Vykydal. Loni se průvodu, kterým celý festivalový den v Olomouci zakončil, zúčastnilo v jeden okamžik přes 100 kostýmovaných postav.

Složeninu slov costume a play podle Vykydala poprvé použil v roce 1984 japonský reportér, který trend oblékání se a sžívání s oblíbenými předlohami zaznamenával na amerických srazech. "Představením tohoto nově vznikajícího fenoménu fanouškům doma v Japonsku prakticky odstartoval masový boom cosplaye po celém světě," uvedl Vykydal.

Na cosplay festival do Olomouce v lednu přijede i několika umělců, kteří se zabývají kreslenou a animovanou tvorbou inspirovanou japonskými druhy komiksu a animovaných filmů a seriálů.

Cosplay je zkratka z anglických slov costume play, což znamená kostýmová hra. Nejde jen o kostým, ale i o herecký výkon. Cosplayer má propracovaný kromě kostýmu i charakter postavy - snaží se napodobit její chování, pohyb i řeč. Cosplay podle Vykydala vznikl oficiálně ve 30. letech minulého století v USA. Nyní má nejvíc fanoušků v Japonsku a jihovýchodní Asii. Podle Vykydala jsou v Česku cosplayeři světové úrovně.

