Nik Wallenda jako první pokořil na laně arizonský Velký kaňon

Americký provazochodec a akrobat Nik Wallenda má na svém kontě řadu odvážných kousků. V roce 2012 se stal prvním člověkem, který po provaze překonal Niagarské vodopády, ještě před tím přejel na kole po laně napjatém ve výšce 41 metrů nad zemí, aniž by použil bezpečnostní síť nebo jiný druh jištění. Jeden z jeho nepozoruhodnějších kousků se uskutečnil 23. června 2013, kdy jako první v historii přešel bez jištění po laně dlouhém více než 400 metrů přes Velký kaňon v Arizoně.

Wallendův pokus trval 22 minut a 54 vteřin, ocelové lano mělo průměr pět centimetrů a Wallenda šel ve výšce 457 metrů nad zemí. Svůj osobní rekord si odvážný provazochodec vylepšil v srpnu 2015, kdy nad závodištěm v Milwaukee ve státě Wisconsin na laně ve výšce desetipatrové budovy ušel vzdálenost 475 metrů.

Devětatřicetiletý Nikolas Wallenda patří k sedmé generaci rodinného klanu cirkusových umělců a eskamotérů, jemuž se přezdívalo "létající Wallendové". Kořeny tohoto rodu lze údajně vysledovat až do roku 1780, kdy jeho členové vystupovali v Čechách. Poprvé se Nik Wallenda postavil na lano nedlouho poté, co začal chodit. Ve čtyřech už dokázal po napjatém provaze chodit zcela bez pomoci a od svých 13 let se, stejně jako jeho předci, živí profesionálním vystupováním v cirkusech a na různých show. "Nebojím se smrti," ujišťoval před odvážným pokusem v Arizoně. Ale zároveň poznamenal, že by raději "zemřel jako stoletý v posteli vedle své ženy".