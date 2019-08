Nikdy jsem se nevdala, vysvětluje dlouhověkost 107letá žena

V domově seniorů v Bronxu se ve středu sešla stovka hostů. Důvodem byla oslava 107. narozenin jisté Louise Signoreové, která se narodila v roce 1912. Tedy v době, kdy ztroskotal Titanic, Woodrow Wilson vyhrál listopadové prezidentské volby a k USA se připojily dva nové státy, Nové Mexiko a Arizona. Co přispělo k její dlouhověkosti? Louise má jasno: Nikdy jsem se nevdala, říká. O jejím životním příběhu informoval server CBS New York.

Kdysi vášnivá tanečnice dělá ve svém životě stále dostatek aktivit. "Musím cvičit. Pořád sem tam tancuju a po obědě pak hraju bingo, takže mám plný celý den. Je mi 107 let a beru jen prášky na vysoký tlak," říká. Přesto musela nedávno překonat zápal plic a moc už nevidí. Před čtyřmi lety navíc přežila útok lupičů ve svém domě.

To, že stále vede spokojený život i v tak vysokém věku, připisuje několika faktorům. "Italské jídlo. To člověku prospívá. Vždy jsem jedla dobré jídlo. Žádné sladké nápoje, žádný dort," vysvětluje, i když na oslavě svých narozenin si kousek dortu neodpustila.

"Tajemství toho, že už je mi 107 let, ale podle mě spočívá v tom, že jsem se nikdy nevdala. Moje sestra vždy říká: 'Kéž bych se nikdy nevdala.'" dodala Louise, která se narodila v Harlemu na Manhattanu, ale od 14 let žije v Bronxu. To, že byla vždy sama, bylo klíčem k menšímu stresu, myslí si. Dlouhověkost má ale v rodině. Její matka se dožila 97 let a její 102letá sestra stále žije.

"Nechodí o holi ani nejezdí na vozíku. Sama si nakupuje. Je úžasná," chválí vitalitu Louise její kamarádka z domova důchodců Deborah Whitakerová. "Podle mě jí hodně pomáhá, že má v místní komunitě blízko k mnoha sousedům. Navíc má hodně přátel i v domově důchodců," tvrdí Aisha Parillonová, ředitelka domova seniorů, v němž Louise bydlí.

