Nikotinová expertka: Příchutě jsou motivací k přechodu od cigaret

Summer Hanna působí ve společnosti British American Tobacco jako ředitelka pro regulatorní záležitosti spojené s vědeckým výzkumem. BAT se snaží převést uživatele cigaret k méně škodlivým produktům, jako je zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. Jak se jim to v Česku i v Evropě daří?

Jak se vědě v posledních letech daří přispívat ke snižování závislostí na klasických cigaretách a spalovaném tabáku?

Naše strategie, ve které pomáháme kuřákům přecházet k méně rizikovým výrobkům, obsahuje výrobky jako jsou nikotinové sáčky, zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety. A velkou roli tam hrají příchutě, které pomáhají uživatele cigaret odklonit se od jejich spalovaného tabáku, aniž by se museli obávat, že by příchutě pro ně měly nějaký negativní dopad. Naopak, příchutě jsou motivací.

Regulátoři to však takto nevnímají, nedávno vstoupila v Evropě platnost zákazu příchutí u zahřívaného tabáku. Jak si to vysvětlujete?

Regulatorní krajina se vždy mění poměrně rychle, a to nejlepší co můžeme dělat, abychom posouvali věci skutečně dopředu je činit rozhodnutí založená na vědeckém poznání. A o to se také v BAT snažíme - oprostit se od emocí a rozhodnutí stavět na spolehlivých datech a odpovědné diskusi. Součástí naší práce je i to, že chceme pomoci regulátorům pochopit benefity toho, když kuřáci klasických cigaret postupně přecházejí na alternativní nikotinové výrobky, které mají podle našich dat jednoznačně nižší zdravotní rizika.

Přesto například v Nizozemsku nikotinové sáčky zakázali, téma se řeší i na celoevropské úrovni.

U těchto produktů stále budou existovat nějaká rizika - navzdory tomu, že jsou výrazně nižší než u spalovaného tabáku. Naší prací je, abychom tato rizika pečlivě popsali a vysvětlili na základě vědeckého poznání. To, co regulátorům říkáme na základě výsledků nejen našeho vědeckého programu je, že jde o výrazně méně rizikový produkt než klasické cigarety. Podstatné je i to, že se nám nepotvrdilo, že by uživatelé z nikotinových sáčků přecházeli na klasické cigarety. Z mého pohledu jde zkrátka o produkt pro lidi, kteří chtějí užívat nikotin, ovšem bez nežádoucích zdravotních rizik, které s sebou nese kouření cigaret.

V BAT chcete do roku 2030 převést 50 milionů kuřáků směrem k alternativním nikotinovým produktům. Jak vám to zatím daří?

Ten pokrok je jasně znatelný. Každým rokem vidíme, jak se stále více našich zákazníků odklání od klasických cigaret a přechází na produkty z alternativních kategorií se sníženými zdravotními riziky - a z toho máme radost. Co se aktuálních čísel týče, nyní pochází přibližně 17 procent našich tržeb právě z alternativních kategorií.

Které zařízení z portfolia vašich alternativních výrobků jsou mezi zákazníky nejoblíbenější? Je to zahřívaný tabák, e-cigarety nebo nikotinové sáčky?

Z globálního pohledu jsou to bezpochyby elektronické cigarety. Je však pro nás zásadní přinášet na trh dostatečně širokou paletu alternativních výrobků. Kuřáci, kteří se chtějí odklonit od spalovaného tabáku, potřebují co nejvíce možností vhodných produktů, aby se jim to podařilo. Z toho vychází naše obchodní strategie - nabízet velkou šíři produktů a nechat samotné uživatele, aby si vybrali.

Pokud se přesuneme ke klasickým cigaretám - v některých anglicky mluvících zemích postupně vznikají takzvané beztabákové generace - lidé od určitého věku narození si legálně nemohou krabičku cigaret koupit. Jak se na to díváte?

Generační zákazy nákupu cigaret se řeší ve Velké Británii či na Novém Zélandu. Nepřísluší mi hodnotit politiku, ale pokud se pozorně podíváte na naši strategii v BAT, zjistíte, že i my chceme lidi odnaučit kouřit. I naším cílem je svět bez kouře. A je zřejmé, že k tomu dříve či později dojde. Zároveň jsem však přesvědčena, že dospělí lidé stále budou chtít užívat nikotin - ovšem v produktech, které s sebou ponesou výrazně nižší rizika než kouření cigaret.

I Evropa chce vychovat vlastní beztabákovou generaci. Jaká je podle vás nejsmysluplnější cesta k tomuto cíli?

Součástí odpovědi na svět bez tabáku je pochopení toho, že určitá část populace zkrátka chce nikotin užívat a nechce se to odnaučovat. Je proto zásadní těmto lidem umožnit k této látce přístup. A opakuji, že nikotin sám o sobě nezabíjí. Ano, způsobí závislost, ale není karcinogenní, na rozdíl od řady látek, které v cigaretách vznikají při spalování tabáku. Dává mi tak smysl těmto lidem, kteří nikotin užívat chtějí, dát tu možnost v rámci co nejširší palety produktů se sníženým rizikem.

Když se zaměříme na zahřívaný tabák a zahřívané produkty bez obsahu tabáku, BAT představila náplně s názvem neo pro své zařízení glo, které místo tabáku obsahují rostlinu rooibos. Je to znamení, že celý tabákový průmysl se posouvá směrem od cigaret, ale i tabáku jako takového?



Nutno říct, že nikotin, který je do těchto produktů přidáván, se stále získává z tabákových rostlin. S přihlédnutím k tomu, že dbáme na zodpovědný přístup jak k pěstitelům tabáku, tak k celému s tím spojenému dodavatelskému řetězci, element tabáku jako takového stále existuje a ani ho nelze opustit. Z pohledu spotřebitele je ale pravda, že přibývá těch, kteří mají zájem o produkty, které samy o sobě tabák neobsahují, jen z něj získaný nikotin.



V rámci strategie "Beyond Nicotine" se zaměřujete i na úplně nové portfolio produktů, které neobsahují ani tabák, a dokonce ani nikotin. Můžete přiblížit, o co přesně tedy jde?



Máte pravdu v tom, že dochází k posunu od velmi tradičního a konzervativního byznysu postaveného na cigaretách na byznys zaměřený na nikotin jako takový. Zároveň je tu i prostor na přemýšlení o dalších produktech, které neobsahují ani nikotin, a které zároveň uživatelům plní stejné či velmi podobné potřeby, jako produkty s nikotinem. Vy ale určitě chcete konkrétní příklad (smích). Zmíním produkt uváděný v současné době na australský trh a na trh v texaském městě Austin pod značkou RYDE. Jde šedesátimililitrový funkční nápoj. Představte si to jako něco mezi malým vitaminovým a energetickým nápojem, který zvyšuje koncentraci. Hledáme další cesty, jak rozšiřovat řadu našeho nikotinového portfolia.



Takže nejde ani tak o nikotin, ale o jeho uživatele?



Přesně tak, zajímá nás, co ještě chce uživatel našich nikotinových produktů, aby mu to mohlo zpříjemnit jeho den. Chceme pochopit, co našim zákazníkům dělá radost a co jim na trhu chybí. Jak správně říkáte, není to jen nikotinový byznys, ale byznys, který označujeme obecně jako wellbeing & stimulation.