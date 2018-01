Noc hotelů. Do akce se zapojí 140 ubytovacích zařízení

Do akce Noc hotelů se v pátek zapojí 140 hotelů v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech a několika vybraných městech ve Středočeském kraji. V rámci akce se ubytovací zařízení otevřou za zvláštní cenu místním obyvatelům, aby zažili pobyt ve svém městě a viděli jej očima turisty. V tiskové zprávě to uvedla Asociace hotelů a restaurací.

Hosté se budou moci podívat do míst, která jsou jim většinou utajena. Pražské hotely připravily pro hosty zvýhodněný vstup na Pražský hrad, do Národní galerie a Muzea hlavního města Prahy. V Brně se mohou návštěvníci zase podívat do Technického muzea nebo brněnského podzemí.

"Smyslem této akce je poděkovat místním obyvatelům za toleranci intenzivního cestovního ruchu v místě kde žijí, ale také informovat o tom, jak přispívá cestovní ruch ke zlepšení životního standardu v daných destinacích," uvedl Václav Stárek z asociace. Například každý jedenáctý Pražan pracuje v cestovním ruchu, z každé stokoruny utracené turistou jde 41 Kč do veřejných rozpočtů, v Karlových Varech vytváří cestovní ruch 4000 přímých pracovních míst.

Cena pokoje pro dvě osoby včetně snídaně je ve třech hladinách - za 777 Kč, za 999 Kč a za 1111 Kč. Celkem je k dispozici více než 1400 pokojů.