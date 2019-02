Noc kostelů se těší velkému zájmu nejen věřících. Loni přišlo půl milionu lidí

Noc kostelů, která se těší velkému zájmu nejen věřících, se letos uskuteční v pátek 24. května. Uvádí to web České biskupské konference. V loňském roce, kdy se konal jubilejní desátý ročník, se v ČR do Noci kostelů zapojilo 1515 kostelů a modliteben, do kterých přišlo bezmála půl milionu návštěvníků. Připraveno bylo více než 7500 programů pro všechny skupiny návštěvníků.

Pražská arcidiecéze například uvádí, že se v jejím regionu zapojí přes 300 kostelů. Připravuje informační brožuru či kartu, na které můžou návštěvníci sbírat razítka z jednotlivých objektů. Ostravsko-opavská diecéze vydá Poutnické noviny, olomoucká arcidiecéze bude mít pro zájemce poutnický pas pro město Olomouc a pro město Prostějov a pro Zlín a okolí.

Tamní novinkou bude poutní cesta po kostelech arcibiskupa Rudolfa Jana, jehož výročí se letos slaví. Povede po kostelech, které arcibiskup založil, obnovil, opravil nebo má nějakou jinou spojitost s jeho osobou. Poutnické pasy chystá většina českých a moravských diecézí.

Noc kostelů je i pro nejširší veřejnost příležitostí poznat kulturní hodnotu kostelů, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Na příchozí vždy čekají komentované prohlídky jindy nedostupných památek v nezvyklou dobu, koncerty, divadelní představení, výstavy či workshopy. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany.

Noc kostelů se těší velké oblibě a kromě ČR a Rakouska, kde tato myšlenka v roce 2005 vznikla, se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko.