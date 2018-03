Nová archeostezka pod Pálavou na místě slavných nálezů

Pod Pálavou na místě nejslavnějších pravěkých nálezů vznikne nová archeostezka. Lidé díky ní uvidí, kde se nejvýznamnější lokality nacházely. Archeostezka bude patrně od jara na trase mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi, řekl ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín.

"Mezi těmito obcemi se nachází celá řada lokalit z doby lovců mamutů. Ke každé z nich chceme umístit naučný panel, na kterém bude prezentována charakteristika lokality, výběr archivních fotografií i fotografií nálezů," uvedl Kubín.

Jeden z panelů bude přímo v archeoparku v Pavlově, kam chodí desetitisíce lidí ročně. Další připomene například nález Věstonické venuše. Z Dolních Věstonic ale pochází i řada jiných výjimečných nálezů. Jde například o nálezy kamenné štípané industrie, tedy předměty každodenní potřeby.

"Na další lokalitě byl slavný trojhrob. Kromě koster tří mladých jedinců, což je samo o sobě výjimečné, tu byl i kamenný artefakt, ozdoby ze zubů a zbytky červeného barviva," zmiňuje Kubín nálezy z roku 1986.

Podle něj je jedním z cílů archeostezky snaha zdůraznit, že výzkumy pokračují stále. "Archeologie se v současnosti mění, není to jak před sto lety, že by archeologům záleželo na unikátních artefaktech jako je venuše. Nám jde o pochopení kultury, civilizace jako celku. Zdroj informací se mění, důležitá je práce v laboratořích, rozluštění kódu DNA. To jsou objevy, které mají velký význam, i když archeolog nevykope ani centimetr," uvedl Kubín.

Na příkladu archeoparku v Pavlově podle něj vyplývá, že do muzea lidé chodí, ale jsou i návštěvníci, kteří do muzea jít nechtějí z různých důvodů a pro ně je určená archeostezka. "Lidé získají prostorovou představu o lokalitě lovců mamutů," dodal Kubín.