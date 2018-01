Nová expozice představí předměty z hrobky šlechticů

Předměty nalezené v kryptě kostela svatého Vavřince v Chodově na Sokolovsku budou nejspíš ještě letos vystaveny v nové expozici. Desítky artefaktů se v těchto dnech zhruba po půl roce vrátily z dílny konzervátorů zpět do města. Veřejnosti je radnice hodlá představit poprvé, řekl chodovský historik Miloš Bělohlávek.

"Jedná se o velmi různorodý soubor nálezů, od korálů, růženců přes medailony, mince až k velkým pektorálním křížům. Zajímavou součástí jsou tři staletí staré dochované papírové nebo textilní pozůstatky, které jinak rychle podléhají zkáze," popsal nález Bělohlávek. Nová expozice věnovaná dějinám města Chodova vznikne v domě U Vavřince, kde sídlí i turistické a informační centrum. Historická budova stojí v centru města, v těsném sousedství nejstarších památek.

Předměty našli odborníci v kryptě v loňském roce při archeologickém a antropologickém průzkumu. Jeho cílem bylo téměř po 300 letech poprvé vědecky prozkoumat ostatky pánů z Plankenheimu a Braunsdorfu, kteří v 17. a 18. století vládli v Chodově a byli pohřbeni v podzemní hrobce pod kostelem. Mumie šlechticů zkoumali odborníci i počítačovým tomografem.

Ostatky šlechticů odborníci loni v létě vyzvedli z krypty, roztřídili je a zkompletovali. Po ukončení všech průzkumů by všech 22 zemřelých mělo být uloženo do nových, důstojných rakví. Při té příležitosti chce město v květnu uspořádat veřejnosti přístupný církevní obřad. Hrobka by pak měla být na další desetiletí znovu uzavřena.