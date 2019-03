Nová internetová výzva: rodiče házejí dětem sýr do obličeje

Různé internetové výzvy bývají v posledních letech často krátkým, leč virálním fenoménem. Posledním takovým je Cheese Challenge neboli takzvaná sýrová výzva. Ta spočívá v tom, že lidé sdílejí na sociálních sítích videa, jak svému dítěti házejí do obličeje plátek sýra a pozorují jeho reakci. Ohlasy jsou rozporuplné: jedni to naprosto odsuzují, druzí píší, jak se baví.

Co se stane, když svému dítěti zničehonic hodíte sýr do obličeje? To v posledních dnech zkoušejí miliony lidí po celém světě. Většina dětí je překvapena a zmatena, některé se ale smějí, a jiné sýr dokonce snědí.

Podle serveru Eater vznikla výzva u Američana Charlese Amary z Michiganu, který nahrál na svůj facebook video s hozením sýra na svého syna. O dva dny později už jeho příspěvek sdílely statisíce lidí a brzy se dostal i na další sociální síť, twitter. Tam pod hashtagem #cheesechallenge přišla záplava videí se stejným tématem.

"Nejsem si jistý, jestli něco vystihuje současnou situaci, ve které žijeme, lépe než skutečnost, že dospělí házejí sýr svým batolatům do obličeje, jen aby si získali on-line pozornost," kritizoval výzvu ve svém tweetu novinář z Daily Caller Peter J. Hasson. "Nemohu si pomoct, ale lidstvo je odsouzeno k zániku," přidala se americká spisovatelka Molly Jong-Fastová.

Zastánci tohoto vtipu odpůrcům vzkazují, že by se měli více uvolnit a taky se občas zasmát. Někteří rodiče ale vzkazují jasně: "Miluji vtipkování jako každý jiný, ale nedokážu vzít sýr a hodit ho po svém rozkošném, nic netušícím dítěti, které chová ke mně veškeré naděje a důvěru v tento svět," napsala modelka Chrissy Teigenová.

Sýrová výzva se dostala i na český twitter. Jedno z takových videí kupříkladu rozesmálo herečku Ivu Pazderkovou. Reakce pod jejím nasdíleným příspěvkem však byly vesměs negativní.

"Ach jo. Tak jo. Děti miluju a toužím po vlastních už asi patnáct let. A všem, které to pobouřilo, se omlouvám za předchozí příspěvek. Mně to vtipné přišlo, protože kolem sebe mám mnoho skvělých rodičů, kteří své děti nadevše milují, a přesto se smáli a sdíleli," vysvětlila později.