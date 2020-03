Novinář Ferdinand Peroutka bude mít sochu na pražském Smíchově

Novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka bude mít v Praze 5 sochu. Stát by mohla v parku u vily Portheimka na Smíchově nedaleko radnice městské části. V pondělí to sdělila mluvčí Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Šárka Kuželová. Peroutkovi zastupitelé Prahy 5 již udělili čestné občanství. Peroutka se dostal do centra pozornosti také kvůli slovům prezidenta Miloše Zemana, který v lednu 2015 hovořil o selhání intelektuálů při nástupu nacismu. Vnučka novináře Terezie Kaslová požaduje po státu za prezidentova slova omluvu.

"Ferdinand Peroutka je symbolem nezávislé české žurnalistiky. Varoval mimo jiné před silným Německem, fašismem a nástupem Hitlera k moci. Proto si pro něj nacisté přišli hned v roce 1939 na Smíchov do domu v ulici Matoušova, kde bydlel a celou válku pak strávil v koncentračním táboře a vězení. Výraznější památku na Praze 5 by si zasloužil," uvedl radní Viktor Čahoj (TOP 09).

Kromě čestného občanství odkazuje na jeho jméno a památku pamětní deska na domě, ve kterém žil. Po Peroutkovi nese jméno rovněž ulice na Malvazinkách na Praze 5. Jako nejvhodnější pro umístění sochy navrhuje Čahoj park Portheimka na Smíchově.

Prezident Zeman v lednu 2015 prohlásil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Zároveň mu přisoudil výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Později na tiskové konferenci tvrdil, že článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje. Ukázalo se také, že autorem citátu o vlcích je Jan Stránský. Vnučka novináře Terezie Kaslová požaduje po státu za prezidentova slova omluvu. Její žalobu naposledy soud zamítl loni v říjnu. Kaslová i prezident se odvolali.

Novinář, spisovatel a dramatik, literární a výtvarný kritik Ferdinand Peroutka se narodil 6. února 1895. Do povědomí veřejnosti se dostal svými články v deníku Tribuna v letech 1919-1924. Prezident T. G. Masaryk mu v březnu 1923 nabídl milion korun na vydávání nezávislého týdeníku, jehož první číslo pod názvem Přítomnost vyšlo v lednu 1924. Peroutka zemřel 20. dubna 1978 v New Yorku.