Novinka v České Lípě. V lese vyrostla singltreková stezka

V České Lípě je nová singltreková stezka v příměstském lese na Špičáku. Bezmála tři kilometry dlouhá trasa je určena cyklistům všech věkových kategorií. Stezku vybudovaly Městské lesy Česká Lípa. Na projekt za 1,4 milionu korun bez DPH se lesům podařilo získat dotaci, a tak ze svého zaplatí jen zhruba padesát čtyři tisíc korun. U příležitosti slavnostního otevření stezky to ve čtvrtek řekl ředitel městských lesů Petr Kreisinger.

Stezka vede jižní částí lesa pod kopcem Špičák a celý okruh začíná i končí u cesty ze směru od Východní ulice na sídlišti Špičák. "Prosíme návštěvníky, aby na singltrekové stezce v zájmu bezpečnosti dodržovali všechna provozní pravidla uvedená na informačních tabulích," řekl Kreisinger. Upozornil, že stezka je určena výhradně pro jednosměrné rekreační užívání terénními cyklisty. Není vhodná ani pro vycházky s kočárky ani pro venčení psů.

Podle Kreisingera není vyloučeno, že by v budoucnu na první etapu singltreku na Špičáku mohla navázat další. Ta už by podle záměrů měla být obtížnější. Stezka pro singltrek není podle něj jedinou investicí na podporu příměstské turistiky v České Lípě. Městské lesy připravují také úpravu cesty na vyhlídku na Hůrce. I na tuto akci získaly dotaci. "Pro nás i město je to skvělá zpráva, neboť tato dotace by nám dokonce měla pokrýt veškeré náklady odhadované na tři sta padesát tiísc korun," dodal.

První singltrekové stezky si mohli cyklisté v Libereckém kraji vyzkoušet v roce 2009, kdy vznikly první trasy kolem Nového Města pod Smrkem na Liberecku. Na projektu Singltrek pod Smrkem se podílely Lesy ČR. Dnes je v oblasti na obou stranách česko-polské hranice zhruba 80 kilometrů singltrekových tras ve čtyřech stupních obtížnosti. Stezky pro vyznavače terénní cyklistiky vznikají také v horských střediscích. Trasy pro bikery nabízí třeba Sportovní areál Ještěd a Tanvaldský Špičák v Jizerských horách, Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších či Polevsko v Lužických horách.