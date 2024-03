Novinka v oblasti udržitelnosti

V době, kdy se udržitelnost a recyklace stávají nejen módními slovy, ale skutečnou potřebou pro naši planetu, hledáme nové způsoby, jak snížit naši ekologickou stopu a přispět k lepší budoucnosti. Zařazení udržitelných praktik a recyklace není jen etickou volbou, ale stává se nezbytností. Ať se jedná o třídění odpadů, opětovného použití některých věcí nebo jejich další uplatnění v procesu upcyklace až po snižování spotřeby energií.

Oddělený sběr papíru, plastů, skla a kovů pro recyklaci je základním krokem, který může každý snadno začlenit do svého života. Často si ani neuvědomujeme, co všechno vyhazujeme a co do běžného odpadu nepatří. Mnoho komponentů v rámci recyklace dokáže najít další uplatnění. Příkladem je elektronický odpad jako jsou mobilní telefony, počítače nebo také baterie. Novinkou v oblasti recyklace jsou renovované modely bezdýmných zařízení IQOS ILUMA Refreshed. Ta se vyrábějí z již použitých zařízení, která dospělí uživatelé odevzdali na některém z necelé stovky sběrných míst v prodejnách IQOS po celé zemi.

Stoprocentní kvalita, zvýhodněná cena

Při zpracování těchto repasovaných zařízeních je samozřejmě dodržována přísná kontrola, bezpečnost a dezinfekce. Všechna zařízení přinesená dospělými uživateli jsou v recyklačním centru pečlivě kontrolována a tříděna. Ty, které se nedají opravit, jsou rozebrány a následně recyklovány. Zařízení, která jsou vhodná k renovaci nebo opravě, jsou dále využívána v souladu s přísnými kvalitativními a bezpečnostními normami k renovaci a dalšímu prodeji. Repasovaná zařízení, označená na svém vnějším balení samolepkou "Refreshed", jdou následně do prodeje na vybraných místech za zvýhodněnou cenu.

Lepší volba

Bezdýmná alternativa IQOS ILUMA Refreshed je nejen elegantní a stylová, ale přináší dospělým kuřákům, kteří nedokáží s cigaretami přestat úplně a pokračovali by jinak v kouření, lepší variantu. Obsahuje sice nikotin, který je návykový, ale pravým viníkem, který je zodpovědný za největší škody, je kouř, který vzniká při hoření cigaret a obsahuje karcinogenní a toxické látky nebezpečné pro zdraví. Bezdýmné zařízení IQOS ILUMA Refreshed produkuje pouze aerosol, který je bez zápachu a obsahuje až o 95 % méně škodlivin než cigaretový kouř. Po úplném přechodu na IQOS z cigaret se vám také navíc lépe dýchá.

Dejte věcem nový život

Poměrně delší dobu už známe pojem upcyklace, při níž přeměňujeme použité předměty, které by se jinak vyhodily nebo zničily, na nové a funkční věci. Využívají se například staré kousky nádobí, kartony nebo nehrající gramodesky. Velmi populární využití má upcyklace v oděvním průmyslu. Někteří návrháři se vyloženě specializují na tvorbu modelů, které šijí a přešívají z již vzniklých oděvů.

Jak je vidět, recyklace a upcyklace se jeví jako praktické, ale také nezbytné řešení pro ochranu naší planety. Upcyklací se nejenže dodává starým materiálům nový život, ale také podporuje kreativitu a inovace v designu a výrobě. Recyklace, na druhé straně, minimalizuje dopad na životní prostředí tím, že snižuje potřebu nových surovin a zmenšuje objem odpadů končících na skládkách nebo ve spalovnách.