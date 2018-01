Novinka ve Francii. Vězni budou mít na cele telefon

Všechny cely ve francouzských věznicích budou v následujících letech vybaveny telefonem. Z pevné linky ale budou moci vězni volat pouze na čísla schválená soudem nebo vedením zařízení, informují francouzská média. Ministerstvo spravedlnosti už podle nich vypsalo výběrové řízení na postupné zavedení telefonů do více než 50 tisíc cel ve 178 věznicích po celé zemi.

Francouzská vláda se k tomuto kroku rozhodla po úspěšném experimentu v jednom vězení na severu Francie, kde vězni mohou od července 2016 kdykoli během 24 hodin telefonovat z osobní pevné linky svým rodinným příslušníkům. Cena hovoru je podle deníku Le Monde o pětinu nižší než v případě volání z kabinek na chodbách, k nimž mají navíc trestanci jen omezený přístup.

V průměru mohou vězni v zařízení v obci Montmédy volat na čtyři ověřená čísla. Přes "pípák" je pak možné kontaktovat i vězně, kteří mohou zatelefonovat zpět.

Ministerstvo spravedlnosti usiluje především o to, aby vězni neztratili kontakt se svými nejbližšími, což bývá považováno za jeden z klíčových faktorů ve snaze začlenit se po propuštění zpět do společnosti. Úřad chce také zamezit jedné z nejčastějších příčin vězeňských incidentů - pašování mobilních telefonů do vězení.