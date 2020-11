Nový program Kauce na bydlení pomáhá samoživitelům

Samoživitelé jsou nejvíce ohroženi chudobou. Jejich nouze zdánlivě není vidět, ale je blíž, než si mnoho lidí myslí. Jedním z programů obecně prospěšné společnosti Women for Women je program Kauce na bydlení, který je součástí projektu Bydlím, tedy jsem. Program chce pomoci samoživitelům ve formě uhrazení kauce na nájemné.

Cílem projektu je finančně podpořit konkrétní samoživitele a pomocí příspěvku na kauci, až do výše 25 000 Kč, jim umožnit získat bezpečný a důstojný domov pro sebe a své děti.

V rámci programu se nabízí pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení.

"Problém bydlení je pro spoustu lidí stále aktuálnější. Mnoho samoživitelů nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení kauce za byt, což jim brání v získání dostupného a důstojného bydlení. Občas dokonce dochází k naprosto paradoxní situaci, kdy se z důvodu absence finanční rezervy nemohou přestěhovat do levnějšího podnájmu. Jsou tak nuceni vydávat za bydlení neúměrné množství prostředků, které občas ani nemají. Tyto peníze jim pak chybí na zajištění dalších životních potřeb a tato situace je často vede do dluhové pasti," říká o projektu Jana Skopová manažerka charitativních projektů manželů Tykačových.

Více o programu Kauce na bydlení zde

https://women-for-women.cz/kauce-na-bydleni/

https://bydlimtedyjsem.cz/kauce-na-bydleni/

I vy můžete samoživitelům pomoci, a to příspěvkem na transparentní účet číslo 888555577/5500, ze kterého putují finanční prostředky ve 100% na úhradu kaucí na bydlení pro konkrétní samoživitele.