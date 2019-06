Nový Prostor oslaví dvacetiny knihou, buřtobraním a Homeless plesem

Těžko bychom asi hledali někoho, kdo nikdy neslyšel o čtrnáctideníku Nový Prostor. Tento kultovní časopis, který se proslavil především tím, že ho prodávají lidé bez domova, totiž letos v prosinci oslaví již dvacet let své existence. Za tuto dlouhou dobu pomohl více než 5200 lidem v nouzi k lepšímu životu. V rámci oslav dvacátých narozenin je v plánu vydání výpravné knihy, slavnostní buřtobraní i benefiční Homeless ples na Žofíně. Vše lze již teď zakoupit na crowdfundingovém serveru Hithit.cz.

Celý příběh se začal psát 13. prosince 1999, kdy zakladatelé projektu, Dáša Kocmánková a Robert Sztarovics se svými kolegy a vozíkem plným prvního čísla časopisu Patron (tak se Nový Prostor tehdy jmenoval) v Praze na Václavském náměstí vyhlíželi první prodejce, které "do práce" lákali na krabičky cigaret. "Kdyby nám v tom mrazu tehdy někdo řekl, že se dočkáme dvacátého výročí, asi bychom mu nevěřili. A kdybychom tušili, co všechno se za těch dvacet let stane, asi by se nám pořádně zatočila hlava," vzpomíná dnes Dáša Kocmánková - v Novém Prostoru má za sebou celých dvacet let a v současné době je jeho ředitelkou.

Dnes časopis Nový Prostor představuje unikátní "street paper", jehož pouličním prodejem získávají obživu lidé, kteří se ocitli na ulici ve velmi těžké životní situaci. "Za dvacet let existence Nového Prostoru se nám díky prodeji časopisu povedlo z ulice dostat několik stovek lidí. Dnes máme pobočky časopisu s výdejními místy a zázemím v Praze, Brně a dalších větších městech. Kromě časopisu své prodejce podporujeme i dalšími aktivitami, díky nimž se jim daří začlenit do společnosti," říká nynější šéfredaktor Jan Štěpánek.

Stávající redakce plánuje ke dvacátému výročí vydat výpravnou knihu, která popíše vše podstatné i nepodstatné, šokující, bizarní, úsměvné i dojemné, co se kolem Nového Prostoru do teď událo. Peníze na její vznik aktuálně shání prostřednictvím crowdfundingové sbírky na serveru Hithit.cz. V prodeji u pouličních prodejců má být od září. Její cena bude 300 korun a polovina z této částky půjde stejně jako při prodeji časopisu do kapsy prodejci.

Tím ale oslavy zdaleka nekončí, aktivit je totiž naplánováno více. Na konci června se v Braníku na břehu Vltavy uskuteční slavnostní buřtobraní, kde vzniknou poslední reportážní stránky chystané knihy. V prosinci pak přijde na řadu benefiční Homeless ples na Žofíně. A právě na Hithitu lze již teď v předstihu před objednat knihu i vstupenky na buřtobraní a benefiční Homeless ples. Milovníci dobrodružství si zde navíc mohou zakoupit třeba i možnost stát se na týden bezdomovcem.