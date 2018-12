O jedličky v květináčích je v Brně zájem, prodalo se jich už stovky

Zájem Brňanů o živé vánoční jedličky v květináči letos podle ekologů předčil očekávání. Jen Nadace Veronica jich prodala už přes 550, vyprodají se asi do poloviny prosince. V tiskové zprávě to dnes uvedla Lenka Zemanová z nadace, která je v Brně největším prodejcem těchto stromků. V prodeji jich je letos kolem 1100, nadace jich má k dispozici 900.

Projekt má v Brně dvacetiletou tradici, letos si lidé mohou asi půl metru vysoké jedličky v květináčích zakoupit na 12 místech. Kromě poboček nadace například i ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka nebo v EkoCentru Brno. Dobročinné obchody nadace prodávají jedličky třetím rokem, předtím je prodával Ekologický institut Veronica. "Začínali jsme na 500, loni jsme prodali už 700 kusů a letos jsme u Lesů města Brna rezervovali 900 jedliček. Vůbec by nás ale nenapadlo, že by tato zásoba mohla být pryč už v půlce prosince," uvedla ředitelka nadace Helena Továrková.



Jedličky se oficiálně začaly prodávat 26. listopadu. V nadačních obchodech na Panské, Palackého a Pekařské si ale pro první stromky zájemci přišli už o několik dní dřív. "Lidé stromečky viděli navezené na dvorech za obchody a domáhali se nákupu, tak jsme jim to umožnili," uvedla Továrková.



Oproti předchozím rokům ale stromek zdražil, a to z 99 korun na 120 korun. Ke každému stromku dostane kupující podrobný návod, jak se o něj má přes zimu starat. Cílem akce je, aby po svátcích ubylo použitých vánočních stromů v odpadcích. Loni se jich v Brně prodalo asi 900.



Ekologové záměrně prodávají jedle bělokoré. Jde o původní dřevinu v Čechách a na Moravě, která ale z lesů v uplynulých desetiletích kvůli intenzivní těžbě téměř vymizela. Na jaře je zájemci budou moci vysadit v lesích na Brněnsku. Společné výsadby se pravidelně účastní desítky lidí, letos na jaře jich stromek přišlo zasadit asi 350. Lidé organizovaně zasadili přes 2000 stromků, jedličky si ale sázejí také u svých domů, chalup a chat.