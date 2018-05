O Noc kostelů je velký zájem. Proběhne i v kapli radia či špitálu

Při Noci kostelů se v Brně v pátek poprvé otevřou pro veřejnost kaple v Radiu Proglas a Nemocnici Milosrdných bratří nebo černovické psychiatrické léčebně. V diecézi se návštěvníci mohou podívat celkem do 180 kostelů, kaplí a modliteben, řekla v úterý novinářům mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Jen v Brně zůstane do pozdních večerních hodin otevřeno téměř 50 památek.

"Každá farnost uvažuje, co by chtěla představit ze svého života, co je s jejím kostelem spjaté. Často to bývají různé koncerty, divadelní a recitační vystoupení, komentované prohlídky nebo po setmění nasvícené části kostela, ať už oltáře, či sochy světců, případně otevřené věže, sklepení, krypty či hrobky, které běžně nejsou přístupné," uvedl biskup Vojtěch Cikrle.

Zájem lidí o akci se podle něj každým rokem zvyšuje. "Noc kostelů neslouží pouze věřícím. Mnoho lidí mi řeklo, že když už ten kostel (katedrálu na Petrově) mají na desetikoruně, musí se tam někdy zajít podívat. Sami by tam třeba nešli, ale na Noc kostelů vyrazí s přáteli. Jiní chtějí navštívit místo, kde byli pokřtěni nebo třeba oddáni jejich rodiče, takže je to takové hledání kořenů a domova," dodal Cikrle.

Při desáté Noci kostelů bude ve více chrámech v Brně k vidění také výstava s názvem Tváře místní církve, jejímž cílem je přiblížit mnohdy nelehké osudy kněžích. "Rádi bychom představili některé osobnosti farností a kostelů, které mohou být veřejnosti do určité míry skryty, ale jejichž život je určitě inspirativní. Tato výstava je spjata i s letošními oslavami 100 let od vzniku Československa. Snažili jsme se tak ukázat, co tito lidé prožívali třeba za nacistického či komunistického režimu," uvedl ředitel pastoračního střediska brněnské diecéze Roman Kubín.

Noc kostelů vznikla v Rakousku, za pár let se přenesla do Česka a postupně se přidaly i Slovensko a Estonsko. Nyní se tak koná ve čtyřech zemích současně.

"Jedinečnost celé akce spočívá v tom, že když už jste v brněnských kostelech byli mnohokrát, jedete do Prahy, kde to ještě neznáte, nebo do Vídně, kde jste ještě nebyli. Každý rok se tak můžete vydat někam jinam a pokaždé to pro vás bude něco nového," řekla Jandlová.

Slavnostní zahájení letošní brněnské Noci kostelů se uskuteční v 17:30 v modlitebně Církve bratrské v Kounicově ulici.