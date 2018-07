Obnova parku v Krásně - brigáda na začátku prázdnin se vydařila.

Obyvatelé města Krásno v západních Čechách se na začátku letních prázdnin sešli v parku za kostelem na druhé brigádě. Společně se rozhodli upravit veřejné prostranství v příjemný prostor pro relaxaci a konání malých i velkých společenských událostí. Atmosféra byla přátelská a výsledek všechny mile překvapil. Do brigády se zapojila řada místních lidí, dokonce i pár přespolních, zástupci všech generací, od malých až po ctihodné pamětníky. A právě to je cílem programu "Místo, kde žijeme" - propojit místní lidi, firmy, instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství.

"Neuděláme si tu místo skalky gauč?" Tato věta zazněla na konci obědové pauzy od jednoho z účastníků brigády a dokonale vystihuje uvolněnou atmosféru celé akce. Gauč v parku sice nebude, ale zato se návštěvníci mohou těšit na spoustu jiných zajímavých prvků, jako například skalku, kryté pódium s hledištěm ve svahu, nové osvětlení, dětské herní prvky z kmenů a větví vykácených stromů, malá jezírka nebo kruhový labyrint.

Celková podoba parku vzešla z diskuzí během dvou plánovacích setkání, která se konala v zimních měsících. Na jaře se uskutečnila první brigáda, během níž byly uklizeny pokácené stromy a keře. Lidé, kteří přišli na druhou brigádu první prázdninový den, ještě pomáhali s odklízením kořenů a dalšího nepořádku do přistaveného kontejneru. Těsně za bývalou hřbitovní zdí probíhala také další prořezávka, aby do parku šlo více světla.

Nejviditelnějším výsledkem druhé brigády je základ nové skalky. V místě, kam architekti navrhli v rámci úprav parkového prostoru velkou skalku, vznikla malá vyvýšenina zakrytá separační textilií. V parku na místě bývalého hřbitova, zrušeného už v roce 1918, už jedna skalka bývala, jen o pár metrů dále od kostela. Vybudovali ji místní obyvatelé z iniciativy učitele Oskara Hubla už ve dvacátých či třicátých letech minulého století. Stával zde také pomník obětem první světové války od sochaře Willyho Russe, místního rodáka, který je mimo jiné autorem Goethova pomníku v Mariánských Lázních. Od té doby ale park spíše chátral, ve druhé polovině 20. století tu stály třeba nevzhledné stánky pro výstavy domácích zvířat. Aktuální úpravy by měly parku dodat opět důstojnost.

Program "Místo, kde žijeme", jehož několika letým partnerem je i HORNBACH, je realizován Nadací VIA. "V rámci programu chceme podpořit veřejnost, aby si své okolí přeměnilo podle vlastních představ, aby lidé vzájemně spolupracovali, vytvořili prostor pro diskuzi, zapojili se do života obce a prohloubili vztah k místu, kde žijí," vysvětluje smysl programu "Místo, kde žijeme" Jana Kosová z Nadace VIA. Proto vybraným obcím nabízí 300.000 Kč na plánování a výstavbu, odborného konzultanta a účast na třech odborných seminářích, které tematicky vycházejí z průběhu projektů.