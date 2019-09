Obnovená kaple v Prackově dostala nový zvon.

Nový zvon dostala ke stým narozeninám obnovená kaple Panny Marie v Prackově na Semilsku. V osadě, která je jednou z částí Mírové pod Kozákovem, dnes nový zvon slavnostně vysvětil u příležitosti staročeské pouti liberecký arciděkan Radek Jurnečka. Zvon, který nese jméno František, váží 43 kilogramů a odlili ho v dílně Jaroslava Marka v Turnově ve spolupráci se zvonařem Michalem Votrubou z jihočeských Myslkovic.

"Kaplička byla léta soukromá. Nechal ji postavit zbožný katolík, rolník František Trakal v roce 1919 z radosti nad skončením první světové války. Na počest padlých tam jsou na pomníčku jména prackovských občanů," připomněla historii kaple Alena Radoušová, předsedkyně Spolku přátel prackovské kapličky, který se o její obnovu zasloužil.

Celá léta byla kaple v soukromém majetku Trakalových potomků, až do roku 2010. To už hrozilo, že kaple spadne, místní proto na její záchranu založili sdružení. Od rodiny sdružení dostalo kapli darem a nechalo ji prohlásit kulturní památkou. I díky tomu se na její záchranu podařilo získat peníze i z ministerstva kultury. Obnova kaple trvala tři roky, dalších šest let čekala na nový zvon. Na jeho pořízení uspořádal spolek veřejnou sbírku, přispěly i pražská Nadace Občanského fóra a turnovská Nadace B. J. Horáčka.

"Obnova kaple je pro mě osobně zajímavá v tom, že ji iniciovali místní, zapojili do toho jak obec, tak litoměřickou diecézi, a dá se předpokládat, že se o ni místní budou i dál starat. Tenhle přístup vídám teď v kraji čím dál víc. Místní se zajímají o kulturní dědictví, které v obci nebo městě mají, a přispívají k jeho obnově. Toho si moc cením a považuji to za důležité pro tu komunitu samotnou," řekla při té příležitosti ČTK krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).