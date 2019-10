Obsluhoval jsem i krále, nová kniha popisuje osudy plzeňského číšníka

Nová kniha plzeňského nakladatelství Starý most nazvaná Obsluhoval jsem i krále popisuje osudy šestasedmdesátiletého Petra W. Noacka. Muže, který se z plzeňského pikolíka a číšníka z hotelu Slovan vypracoval do předních německých restaurací pyšnících se michelinskými hvězdami a pak až na majordoma rodu Porsche, řekl novinářům auto knihy Josef Kejha.

Za svůj profesní život se Noack sešel se ženou, která přežila plavbu na Titaniku, obsluhoval německou, španělskou i britskou šlechtu, slavné kapely, herce i muzikanty, setkal se s průmyslníky, piloty formule 1, s americkými astronauty, se čtyřmi německými spolkovými kancléři a mnoha dalšími velvyslanci či státníky. Profesní kariéru zakončil v letech 1994 až 2008 u rodiny zakladatele automobilky Porsche. Nyní s manželkou žije v Praze. "Pocházel jsem z česko-německé rodiny, dědeček byl hoteliér, měl před válkou pronajatý zámecký hotel Na Konopišti, potom i restauraci v Plzni. Já jsem už jako malý kluk nechtěl být nic jiného. Nejdřív jsem se chtěl učit kuchařem, ale když jsem nemohl, stal jsem se číšníkem a celý život jsem jím byl rád," řekl Noack.

Kvůli smíšenému původu rodinu ovlivnily události 20. století - druhá světová válka, komunismus, emigrace do Německa v roce 1968 a pak i návrat do Česka. Dětství v Plzni považuje za jedno z nejkrásnějších období svého života. S rodinou emigroval v roce 1968. Když dostal možnost jet do Německa na výměnný pobyt, do Čech se už nevrátil. Při své první povolené návštěvě Československa v roce 1987 se díky bývalým kolegům z pražské restaurace neoficiálně a tajně dostal mezi vybrané přední pražské číšníky, kteří v rezidenci španělského velvyslance obsluhovali krále Juana Carlose a královnu Sofii.

V Německu vystřídal Noack tři zaměstnání, než se dostal po přežití vážné nemoci k Ferdinandu Porschemu. "Našel jsem v novinách inzerát, že průmyslník v penzi z jižního Německa hledá butlera (majordoma) pro svou domácnost, manželský pár je vítaný. Odepsal jsem, ale tehdy jsem vůbec nevěděl, kdo inzerát podává. Po několika měsících jsme místo s manželkou dostali. Později jsem se dozvěděl, že jsme byli vybráni asi ze 70 párů, které se o místo ucházely," popsal Noack. Ve Stuttgartu pak v rodinné domě Porscheho dělal majordoma. "Pan profesor po čtyřech letech zemřel, my jsme ale u rodiny zůstali dalších deset let," dodal Noack.

Za to, že v životě dosáhl takových profesních úspěchů, vděčí mimo jiné radám svého dědečka, ale i tomu, že nikdy nikde nevyprávěl, co v prominentní společnosti viděl nebo slyšel, měl takt, dobré chování a loajalitu.