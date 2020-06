Okolo Třeboně láká na koncerty, divadlo i pozorování východu slunce

Hrou Akt Divadla Járy Cimrmana začne v pátek večer festival Okolo Třeboně. Do 6. července nabídne koncerty interpretů jako Žalman a spol., Xindl X nebo pardubičtí Marien. Zájem o vstupenky je větší než loni. Kapacita venkovních koncertů bude kvůli koronaviru 1000 míst. Novinkou je společné pozorování východu slunce, řekl ředitel festivalu Pavel Barnáš.

Hrát se bude na velkém i malém zámeckém nádvoří, v parku, ve Schwarzenberské hrobce a v Tunel music baru. Část vystoupení je už téměř vyprodaná. "Zájem o festival je, protože živá kultura se nedá nahradit on-line koncerty. Držíme se (koronavirových) limitů. Všechno je letos trošku omezené, ale festival se možná vrátí do svých začátků. A já jsem rád, že se všechno zpomaluje, žili jsme v hektickém tempu," řekl Barnáš.

Na festivalu Okolo Třeboně vystoupí i Nezmaři, pražští My3.avi i skupina Epydemye, která zahraje několik skladeb s Xindlem X. Zazní i filmové melodie od táborského orchestru Bolech a přijede nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

"Loni měla dechovka neuvěřitelný ohlas. Netušil jsem, že kapela Babouci je založená ve stejném roce jako Národní divadlo. Je to fenomén. Mě na nich baví jejich spontánnost, kdy všichni chlapi začnou najednou zpívat. V jižních Čechách je dechovka něco jako na Moravě cimbálovka," řekl ředitel.

Festival letos oživí 5. července od 4.30 pozorování východu slunce s Barnášem. Ředitel začal během pandemie koronaviru natáčet, jak slunce vychází, videa sdílel na facebooku. "Lidé se mě ptají, jestli by tam se mnou mohli zajet. Když jsem to začal sdílet na sociálních sítích, mělo to neuvěřitelné ohlasy a netušil jsem, co jsem rozpoutal. Díky téhle době jsem v přírodě strávil víc času než za mnoho desítek let předtím. Velice mě to inspirovalo," řekl Barnáš.

Na 29. ročník Okolo Třeboně zamíří také šermíři z Housova mlýna v Táboře. Součástí bude i recesistický cyklozávod. "Je zajímavý tím, že vítěz se vyhlašuje den předem, aby nenastala zbytečná soutěživost a předhánění na trase," řekl Barnáš. Festival připravil i soutěž mladých hudebníků, v níž zvítězila písničkářka Jana Rychterová, která zazpívá na koncertě Xindla X. Program festivalu je na webu.