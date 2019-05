Okoř se šťávou, den dětí v Braníku či degustace vína ve Valticích

První červnový víkend se ponese v duchu Mezinárodního dne dětí a na jeho oslavy narazíte téměř na každém rohu. V Praze na nádraží Braník bude připravený pestrý program zejména pro milovníky všech prostředků veřejné dopravy. Pokud však patříte mezi bezdětné nebo svátek z jakéhokoliv důvodu neslavíte, nezoufejte. Můžete vyrazit například do areálu Château Valtice a ochutnat mladá vína nebo sekty. Na své si přijdou také příznivci hudby a historie. V podhradí hradu Okoř se uskuteční už 21. ročník open air festivalu Okoř se šťávou. A na Slovácku proběhne víkend památkových domů.

Přijeďte s dětmi v sobotu na nádraží Praha-Braník, kde bude připraven pestrý program pro všechny věkové kategorie. Zájemci se mohou svézt historickým motoráčkem nebo parním vlakem po okolí stanice, s párou dokonce zavítat až do Vraného nad Vltavou. Lákadlem jsou také jízdy motorového vozu do areálu depa metra na Kačerově. Na své si přijdou i fanoušci městské hromadné dopravy, kteří se mohou projet po Praze historickým autobusem. Nebude chybět ani tradiční výstava železničních vozidel a modelového kolejiště a fyzickou zdatnost si každý může otestovat na inspektorské drezíně. Program začíná v sobotu v 9.00 a potrvá do 18.00.

V areálu firmy Château Valtice proběhne v sobotu ochutnávka mladých vín a sektů, kterou doplní bohatý kulturní program, včetně prohlídek Křížového sklepa a chrámu vína Vinařské stodoly, bohaté tomboly a večerního vystoupení hudebních hostů. Na své si přijdou také děti, pro které budou připraveny zábavné soutěže. Můžete se těšit na ochutnávku mladých vín a sektů, kulturní program v podobně vystoupení místních tanečních, dechových a folklórních spolků, tombolu o vinné i ne/vinné ceny, zábavný soutěžní program pro děti, moravské kulinářské speciality a další dobroty. Dále budou probíhat samostatně placené prohlídky historického Křížového sklepa z roku 1640 a chrámu vína pod Vinařskou stodolou. Večer po vyhlášení tomboly vystoupí hudební hosté. Program začíná ve 14.00.

Už 21. ročník open air festivalu Okoř se šťávou v podhradí hradu Okoř se tento rok uskuteční v sobotu 1.6. 2019 už od 11.00. Na letošním ročníku vystoupí Škwor, Michal Hrůza, Rybičky 48, Mirai, Pokáč, Trautenberk, Udg, České srdce, Lake Malawi, MikAel, Mensfield, Czech IT, Pekař a další. Na festival jako každý rok bude jezdit kyvadlová doprava, z Prahy z autobusového nádraží Veleslavín, z Kladna a nově i ze Slaného, a to i po ukončení akce. V areálu bude stanové městečko zdarma pro návštěvníky festivalu. Během akce bude možné navštívit zříceninu hradu Okoř anebo si prohlédnout nádherné okolí.

Památkové domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea regionu. To vše můžete navštívit v jednom termínu s průvodcem a včetně bohatých doprovodných programů. Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku se uskuteční v sobotu a v neděli. Už popáté tak Region Slovácko umožní prohlídku památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí, aniž by byla předem nutná rezervace. Jednotlivé objekty jsou mezi sebou propojeny cyklotrasami. Téměř ve všech budou probíhat komentované prohlídky a doprovodné programy s tématem řemesel či tradiční gastronomie. Budovy budou přístupné od 9.00 do 17.00.