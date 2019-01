Okruh pro běžkaře v Praze: bude mít až 350 metrů

Na pražském Vypichu v sousedství obory Hvězda je letos opět běžkařský okruh. Nyní měří 250 metrů, ale v brzké době by měl být o 100 metrů prodloužen. Od úterý jej vyzkoušely desítky lidí a v pátek ve 12:00 hodin bude slavnostně otevřen. Provozní doba parku bude každý den od 8:00 do 21:00 hodin. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Zájemci naleznou bližší informace na webu parku.

Okruh je široký čtyři až pět metrů a nabízí prostor pro oba základní běžkařské styly. "Okruh tvoří vedle sebe tři stopy, dvě jsou na klasický styl, jedna na bruslařský," uvedl Hofman. Termín otevření Skiparku ovlivňuje počasí. "Museli jsme počkat na vhodné podmínky, aby teplota klesla pod minus čtyři stupně," dodal mluvčí. Zasněžování začalo začátkem ledna.

Areál je přístupný zdarma a za poplatek lze na místě vypůjčit za zálohu vybavení. Za kompletní set skládající se z běžek, bot a hůlek zaplatí dospělí 200 korun za dvě hodiny a děti do 12 let 100 korun. Školy mají vypůjčení zdarma. Půjčovna je otevřená každý den od 9:00 do 19:00 hodin. Na okruhu se uskuteční 6. února Pražský pohár v běhu na lyžích.

V loňském roce se běžkařský areál přestěhoval na Vypich z dostihového závodiště v Chuchli, kde byl pravidelně od roku 2012. Loni běžkařský areál kvůli počasí zahájil provoz o měsíc později proti předchozím sezonám, fungoval od 10. února do přelomu března a dubna. Za tu dobu ho navštívilo zhruba 30 tisíc lidí.