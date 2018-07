Omezení vstupu kvůli sběračům borůvek? Letos v Krkonoších ne

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) letos kvůli sběračům borůvek neomezí vstup do některých oblastí Krkonoš. Omezení vstupu platilo minulých 17 let, vždy přibližně od poloviny července do poloviny října. Jeho prodlužování již není nutné, protože masivní nájezdy sběračů borůvek v posledních letech pominuly, řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Legální tak bude sběr borůvek například na hoře Světlá, na Pomezním nebo Lesním hřebeni. Nadále bude v Krkonoších platit zákaz vstupu do volného terénu pouze v nejpřísněji chráněné první zóně parku. Turistů, kteří se v Krkonoších pohybovali po značených turistických trasách a cyklostezkách, se nařízení nijak nedotýkalo.

Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch připomněl výrazný pokles řešených přestupků se sběrači borůvek. "Pokud jsme v roce 2007 zahájili v souvislosti se sběrem borůvek v zakázaných lokalitách 93 správních řízení, tak v roce 2016 to nebylo žádné a v roce 2017 čtyři správní řízení," řekl. Stejný vývoj podle něj má i počet uložených pokut. "Před pěti lety to bylo několik desítek, v posledním roce strážci na místě uložili jen pět pokut," řekl. Podle správy parku pominuly i nájezdy sběračů borůvek z Polska. Místní se naučili borůvky legálně sbírat jinde.

Vstup mimo značené cesty v první zóně parku zůstává zakázaný. Turisté tak dál nesmějí do vzácných lokalit, jako jsou například Labská louka, Kotel, Labský důl, Černohorské rašeliniště, Úpské rašeliniště, Obří důl, Studniční a Luční hora. "Strážci KRNAP nadále budou tyto lokality bedlivě hlídat a případné přestupky okamžitě řešit," uvedl Drahný.

Správa parku omezení vstupu v minulých letech vydávala proto, že profesionální sběrači borůvek nešetrným sběrem masivně devastovali porosty a rušili klid zvěře. Omezení vstupu se každoročně týkalo asi desetiny rozlohy národního parku. Kromě nejcennějších lokalit se týkalo i druhé zóny parku a malé části třetí zóny, kde je normálně volný pohyb mimo cesty povolen.