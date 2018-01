Oprava krkonošského muzea začne v létě

Stavební práce v Krkonošském muzeu v bývalém augustiniánském klášteře ve Vrchlabí začnou zřejmě v polovině letošního roku. Muzeum se zavřelo veřejnosti na podzim. Nyní je objekt vyklizený a do konce roku 2021 v něm vznikne po přeměně expozic návštěvnické centrum Krkonošského národního parku. Správa KRNAP, které muzeum patří, chce na stavbu získat dotaci z evropských fondů, řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

"Aktuálně čekáme na rozhodnutí Evropského parlamentu, který by měl posvětit rozhodnutí Evropské komise (EK) o navýšení limitů na takovéto akce. Limit byl pět milionů euro, do této částky jsme se ale nevešli. Nebyli jsem jediní, proto EK přistoupila k navýšení," řekl Böhnisch.

KRNAP měl původně na projekt přislíbeno 123 milionů korun. "Abychom projekt realizovali v plném rozsahu a podle našich představ, potřebujeme 140 až 150 milionů korun. Díky navýšení (dotace) se do toho vejdeme," řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Náklady z 85 procent pokryje evropská dotace, 15 procent přijde ze státního rozpočtu.

Opravné muzeum s novou expozicí, která naváže na úspěšnou expozici Kámen a život, jež byla instalována v roce 1984 a navštívilo ji přes milion lidí, by mělo sloužit pro návštěvníky jako reprezentativní vstupní brána Krkonoš a mělo by být jedno z nejmodernějších ve střední Evropě.

Návštěvnické centrum by mělo poskytnout co nejsrozumitelnější formou informace o minulosti a současnosti Krkonoš a motivovat lidi k objevování hor a jejich ochraně. Mělo by převzít i roli tradičního muzea a vybídnout návštěvníky k výletům do hor a ne jen do jejich nejatraktivnějších center.

Nová interaktivní expozice by měla být příběhem přírody a lidí usazených v horách. Expozice bude mít několik úrovní a bude jen na návštěvníkovi, do jaké hloubky si bude chtít nabídnuté informace prostudovat. "Informačně by měla být expozice tak bohatá, aby se návštěvník vracel a strávil v návštěvnickém centru třeba i několik dní," řekl Drahný.

Muzeum nabídne i možnosti k pořádání koncertů, festivalů, divadel, přednášek pod širým nebem. V plánech je vybudování nového vstupu do objektu, badatelny či kavárny