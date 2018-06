Orloj ukrýval sochy a dopis, tajnou místnost nenašli

Při opravě orloje na Staroměstské radnici v Praze restaurátoři objevili v dutinách u kalendária kamenné sochy zvířat a dopis od sochaře Vojtěcha Suchardy, který orloj opravoval krátce po druhé světové válce. Pátrali i po tajné místnosti, o jejíž existenci napovídalo několik indicií, nepodařilo se ji ale objevit. Nálezy představili restaurátoři a zástupci pražského magistrátu. Oprava radnice začala loni v dubnu, nyní je orloj v restaurátorských dílnách. Na věž radnice se vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin.

"Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Rekonstrukce nám darovala sedmdesát let starou zprávu pana Suchardy, který byl v poválečném období pověřen vytvořením nových dřevěných plastik apoštolů a figur na orloji," uvedl radní pro kulturu Jan Wolf.

Vzkaz s novinami byl objeven v soše svatého Tomáše, která byla proti těm ostatním lehčí. Při pořízení rentgenového snímku byla v soše objevena dutina a v ní hliníkové pouzdro. V dopise líčí sochař své zklamání, protože chtěl orloj předělat do nové podoby. Nelíbilo se mu, že jsou na orloji sochy, které městu darovali lidé a nesouvisejí s Prahou. S vizí však nepochodil u památkářů. O svém střetu s památkářem napsal i pohádku. Vzkaz s novým dopisem pro generace od restaurátorů, kteří opravují orloj nyní, by se měl po rekonstrukci na věž vrátit.

V rozích u kalendária za ležícími postavami byla objevena zazděná kamenná zvířata a další motivy. Do prostor není dobře vidět, proto nebylo zatím určeno, co všechny sochy znázorňují. Je však mezi nimi pes, který sedí k divákovi zády, dravec se svěšenou hlavou a nad ním stojící sova. Aby restaurátoři zjistili, z jaké doby pocházejí, odebrali vzorky. Předpokládají však, že by sochy mohly být ze začátku 15. století, o čemž svědčí i jejich umístění za výzdobu z konce 15. století, která je překrývá.

Poslední měsíce restaurátoři pátrali po možné tajné místnosti, která by mohla být ve věži radnice u orloje. Svědčilo o ní rozložení prostor ve věži nebo odlišné zdivo. Místnost se však nepodařilo objevit.

Už loni na podzim objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984, tedy let předchozích rekonstrukcí. V tubusech byly vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince. V pamětní schránce byl i dopis, v němž klempíři kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948. Komunistické vedení města naopak v dokumentech chválilo budování socialismu. V listopadu současné vedení Prahy nechalo uložit vzkaz o současné rekonstrukci do makovic věže.

V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové letos v září. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.