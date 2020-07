Osoblažsko: O víkendu vyjedou letos poprvé parní lokomotivy

Parní lokomotivy Malý štokr a Rešica na úzkorozchodnou trať na Osoblažsku vyjedou o víkendu letos poprvé. Zahájení turistické sezony odložila technická závada na obou strojích. Opravy jsou už dokončeny a parní stroje úspěšně otestovány. Řekl to starosta Osoblahy Antonín Rous.

V provozu jsou parní lokomotivy vždy už od května. Letos se zahájení sezony odložilo. "Už po ukončení minulé sezony jsme věděli o poruchách na parních strojích obou lokomotiv. Problém byl u tlakování páry," řekl Rous. Ještě loni putovaly oba stroje do opravny. "Oprava už skončila, zkoušky proběhly a dopadly dobře. O víkendu tak budeme zahajovat sezonu," řekl.

Parní vlak vyjede z Třemešné ve Slezsku v 10:45. Po osmi zastávkách dojede kolem 12:00 do Osoblahy. Zpět vyjede spoj v 15:10. Základní jízdenka pro dospělého stojí 120 korun, děti do šesti let jezdí zadarmo.

Osoblažská úzkokolejka vede z Třemešné do Osoblahy. Dráha má atypický rozchod 760 milimetrů a pravidelná osobní doprava na ní je od roku 1898. Je zajímavá i svou klikatostí - na 20 kilometrech je 102 oblouků a je na ní i nejmenší oblouk v síti Správy železnic, který má poloměr pouhých 75 metrů. Dráha je technickou památkou i turistickým lákadlem. Toho se snaží využít obce, kterými trať vede. Bohušov, Slezské Rudoltice, Osoblaha a Liptaň založily obecně prospěšnou společnost, která chce především zachovat a obnovit kulturně technické dědictví na osoblažské úzkorozchodné dráze. Vedle toho funguje klub, který provozuje samotné turistické vlaky.

Zájem turistů o jízdu po úzkokolejné trati je stále větší. V roce 2018 za celou sezonu přepravily vlaky šest tisíc lidí. Vlaky jezdí až do přelomu listopadu a prosince. Celkem jde o 35 párů spojů za sezonu. Obsazenost každého vlaku se pohybuje okolo 200 lidí.

Na trati nyní jezdí dvě parní lokomotivy. Rumunská lokomotiva Resita, která zahajovala turistický provoz parních vlaků v roce 2004, a lokomotiva Malý Štokr, kterou vyrobila plzeňská Škodovka a původně jezdila na železnicích v Bosně a Hercegovině. Ke strojům se připojují například otevřené výletní vozy či pivní vůz nebo vagon pro cyklisty. Výletní vlaky jsou vždy napojeny na spoje Českých drah, které na úzkorozchodné trati provozují i pravidelnou dopravu.