Památník Lidice měl loni rekordní návštěvnost

Pietní místa, která spravuje Památník Lidice, navštívil v loňském roce rekordní počet lidí. Památky připomínající zvůli nacismu v Lidicích, Letech a Ležácích si prohlédlo přes 190 tisíc lidí, meziročně o čtvrtinu více, sdělila ředitelka památníku Martina Lehmannová.

Do Lidic minulý rok přijelo přes 158 tisíc návštěvníků, do Ležáků více než 22 tisíc a Lety navštívilo téměř 10 tisíc lidí. "Tato čísla se skládají z počtu osob, jež navštívily zdarma pietní území, a osob, které se vstupenkou zavítaly do některé z expozic nebo na výstavu Památníku Lidice," uvedla ředitelka. Do Lidic přijelo také více než 11 tisíc zahraničních návštěvníků, nejčastěji to byli podle Lehmannové lidé z Německa, dále Rakouska, Ruska, Velké Británie, Spojených států nebo Austrálie.

Velký zájem byl i o Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice, kam loni zaslalo svá díla 25.690 dětí z rekordních 83 zemí světa. "Ti všichni se museli seznámit s poselstvím Lidic, ale do celkové návštěvnosti je samozřejmě nezapočítáváme. Námět je každoročně volen ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a v roce 2017 děti vytvářely díla na téma cestování," doplnila ředitelka. Mezinárodní porota vybrala na 1200 děl, která byla vystavena. Výstava je prezentována i v zahraničí. Do konce února mohou děti posílat svá díla pro aktuální ročník, jehož tématem je Voda (nad zlato).

V Lidicích minulý rok přibyly dvě nové stálé expozice. Jednou z nich je expozice v Lidické galerii s názvem Remember Lidice, která připomíná tragédii obce a kterou podle ředitelky vidělo přes 7000 lidí. Druhá expozice byla otevřena v rodinném domě č.p. 116, nese název Stavíme nové Lidice a připomíná osudy obce po roce 1945.

Na konci loňského roku byla v Lidicích zahájena i výstava Martina Homoly Domov můj - svědectví portrétu, která do dubna představuje portrétní fotografie pamětníků lidické a ležácké tragédie. "V tvářích přeživších najdeme obrovskou životní energii, díky níž překonali útrapy totalitních režimů a také nadhled, odpuštění a usmíření, jež jsou nutnou součástí života," dodala Lehmannová.

Letos jsou naplánovány investice do památníku v Ležácích, kde by měly být zahájeny restaurátorské práce na takzvaných hrobodomech - pomnících v místech zničených ležáckých domů. Největší změnou pro rok 2018 je převedení Památníku v Letech pod Muzeum romské kultury v Brně.