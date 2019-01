Památník národního písemnictví spustil virtuální výstavu

Virtuální výstavu představující 65 nejvýznamnějších dokumentů ze svého sbírkového depozitáře připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě. Výstava je dostupná na webu. Informoval o tom Památník národního písemnictví (PNP). Mezi zpřístupněnými předměty jsou například dopisy Boženy Němcové a Václava Havla či výjimečné knižní tituly. Výstava vznikla k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví a potrvá do 31. ledna.

"Virtuální výstava 65 unikátů vznikala více než půl roku a podílela se na ní všechna odborná pracoviště PNP. Výstava je pomyslným dárkem pro veřejnost k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví. Chtěli jsme se s veřejností podělit o nejvýznamnější dokumenty a nechat ji nahlédnout do téměř sedmimilionového sbírkového depozitáře PNP," uvedla Veronika Havlíková z Památníku národního písemnictví.

Mezi zpřístupněnými předměty je mimo jiné dopis Boženy Němcové Karlu Němcovi z 13. listopadu 1856, cestovní pas Heinricha Manna, dosud nepublikovaný 42. dopis Václava Havla manželce Olze nebo autorské negativy Josefa Václava Sládka z Literárního archivu Památníku národního písemnictví.

"Najdeme zde rukopisy, různé verze divadelních her, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy, samizdaty, fotografie, obrazy, grafiky, ex libris, první vydání knih. Dále jsou to výjimečné knižní tituly - autorské knihy, bibliofilie nebo vzácné tisky, jako jsou například Žlutický kancionál, Postyla od Josefa Váchala, ale i kniha související s novými formami knižní kultury - bibliofilie Karel Hynek Mácha od Zdeňka Sýkory typograficky upravená Zdeňkem Zieglerem a oceněná v soutěži Nejkrásnější české knihy roku," uvedl ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben.

Sbírku Památníku národního písemnictví tvoří sedm milionů sbírkových předmětů. Jde o jednu z nejvýznamnějších v České republice. Jsou zde uložené rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy nebo autografy.