Piloti se přehmátli. Místo v Düsseldorfu přistáli v Edinburghu

Zdálo se, že pondělní let stroje British Airways z letiště London City do německého Düsseldorfu probíhá výtečně... dokud si cestující neuvědomili, že jejich letadlo přistálo ve špatném městě i ve špatné zemi. Let skončil ve skotské metropoli Edinburghu.

Aerolinky oznámily, že problém vznikl už ve chvíli, kdy společnost WDL Aviation, která let jménem společnosti British Airways provozuje, dodala nesprávný letový plán. A to jak pilotům zmíněného letu, tak řízení letového provozu. Obě strany tedy dodržovaly stejný letový plán a nebylo jim nic podezřelého.

Společnost WDL uvedla, že se snaží zjistit příčinu "zjevně nešťastného přehmatu".

Letadlu bylo v Edinburghu doplněno palivo a odstartovalo, tentokrát přímo do Düsseldorfu, napsala agentura AP.