Pivní festival, MichalFest v Ostravě nebo dny archeologie

Třetí červnový víkend si nenechte ujít tradiční festival minipivovarů na Pražském hradě, kde budete mít možnost ochutnat více než šest desítek druhů piv. Nebude chybět ani odborný výklad přítomných sládků. Pokud však patříte spíše mezi milovníky vína, tak byste rozhodně neměli v sobotu vynechat den otevřených sklepů ve chvalovické sklepní uličce. S dětmi můžete vyrazit do přírodního parku Zeměráj u Orlické přehrady, který se připojil jako jediný v Čechách k Evropským dnům archeologie. A se začínajícím létem nemůže chybět ani tip na hudební festival MichalFest v industriálním prostředí Dolu Michal v Ostravě.

V pátek 14. června a v sobotu 15. června se bude konat další ročník degustační akce roku - Festival minipivovarů na Pražském hradě. Tradičně se uskuteční v Královské zahradě Pražského hradu, konkrétně na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem. Letos se festivalu účastní 66 českých minipivovarů a tři minipivovary z partnerské země, tentokrát půjde o Německo, loni byly na návštěvě pivovary z Rakouska. V pátek můžete festival navštívit od 14 do 20 hodin, v sobotu je tu pro vás se skvělými pivy od 12 do 20 hodin. Na rozdíl od běžných pivních festivalů se tento dlouhodobě orientuje na ochutnávání malých degustačních porcí, aby lidé poznali co nejvíce pivních stylů. Na festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří budou podávat návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace.

Jako jediný v Čechách se přírodní park Zeměráj u Orlické přehrady připojí k prvním Evropským dnům archeologie. Seznámíte se s prací archeologa, se způsoby pohřbívání, sestavíte "rozbité" nádoby, model vesničky i srubu. V nalezišti budete pátrat po různých předmětech nebo si vyrobíte kouzelný amulet podle pravěkých vzorů. Více než sto různých her, hlavolamů a dobrodružných úkolů na ploše devíti hektarů je vytvořeno tak, aby se do hry a řešení mohla zapojit celé rodina. Novinkou je dětská vesnička Hrejkov s úřadem, obchodem, pekárnou i hospodou a loutkovým divadélkem. Připravena je také přírodní krytá herna, bludiště, lukostřelnice, fotbalgolf, kuličkové hřiště, orientační hry, vodní koutek, dobrodružné hledání tajemných symbolů, které skrývají záhadu ukrytého pokladu, nebo pátrání po Kamenech času. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou.

V sobotu se vám otevřou sklepy ve chvalovické sklepní uličce, a budete tak mít možnost nahlédnout "pod pokličku" tamním vinařům. A nejen to. Ochutnat budete moci jedinečná vína za doprovodu cimbálové muziky a chybět nebude ani chutné občerstvení. Degustace u vinařů probíhá formou placených bločků. Sklepy budou otevřeny od 10 do 20 hodin.

MichalFest, žánrově pestrý a pohodový hudební festival, nabízí opět dvoudenní chutný koktejl skvělé muziky v nádherném industriálním prostředí Dolu Michal v Ostravě. Na dvou pódiích se vystřídá během dvou festivalových dnů celkem 21 kapel, jejichž koncerty se nepřekrývají, takže návštěvník může stihnout úplně všechno. Současně si můžete odpočinout i ve velkoryse pojaté volnočasové zóně, kde si lze zahrát třeba pinec, badminton, zahradní hry a kde si děti mohou něco malého vyrobit. Vstupné je 320 korun. Děti do 15 let mají v doprovodu dospělé platící osoby vstup zdarma.