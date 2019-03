Pivní kola dostanou do centra Prahy stopku

V širším centru Prahy by v blízké době měl začít platit zákaz takzvaných pivních kol, tedy vozítek servírujících alkohol skupinám turistů. Novinářům to v úterý sdělili zástupci magistrátu a Prahy 1, která opatření iniciovala. Vozítka by v budoucnu měla mít zákaz vjezdu buď do zóny, kam nesmí vozy nad 3,5 tuny, nebo i do širší oblasti, kam mohou vozy vážící do šesti tun. První zahrnuje většinu Pražské památkové rezervace na území Prahy 1 a 2, druhá zasahuje i do Prahy 4, 5, 6 a 7. O finální variantě rozhodne magistrát, podle optimistických odhadů by opatření mohlo začít platit v polovině prázdnin.

Jak uvedl radní Prahy 1 pro dopravu David Skála (Praha 1 Sobě), česká legislativa považuje vozítka za kola, takže i v případě centra města museli politici s magistrátem domluvit stejné řešení, které loni zvolila Praha 7 na Letné. To spočívá v omezení vjezdu pro kola širší než 1,2 metru. Do této šířky se běžní cyklisté bezpečně vyjedou, pivní kola však nikoliv. Radní dodal, že zároveň nechtěli zvyšovat množství značek, což je důvod, proč navázali opatření na zóny zákazu vjezdu pro nákladní vozy. Značení tak bude možné pouze doplnit na již existující značky.

Zavedení zákazu musí schválit magistrátní dopravní odbor, podle Skály opatření podporuje i náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Nová koalice v Praze 1, kterou tvoří Praha 1 Sobě, My, co tady žijeme (KDU-ČSL, STAN, Iniciativa občanů), Piráti a Zelení, si omezení nežádoucích projevů turismu vytyčila v programu. Pivní kola, na která se vejde kolem 15 popíjejících turistů, považují zástupci koalice za projev "alkoturismu", proti kterému chtějí bojovat.

Vedení Prahy 1 i magistrátu řeší také otázku tzv. vizuálního smogu, tedy neestetických projevů komerce a turismu v centru města. Do tohoto ranku spadají pivní kola, falešné veteránské vozy či nelegální reklama. Radní Prahy pro kulturu Hana Třeštíková v úterý uvedla, že magistrát dokončuje úpravu vyhlášky o pouličním umění, která by měla omezit například osoby v obřích kostýmech medvědů či lidi s obtěžujícími bublifuky.

Pivní kola jsou další z řady turistických atrakcí, na které si v posledních letech stěžují obyvatelé centra města. Magistrát v minulosti pomocí změny zákona docílil zákazu vozítek segway, řešilo se i omezení tzv. elektrokoloběžek, připomínajících spíše mopedy, nebo jízdních kol v některých pěších zónách. Problém s pivními koly se dotkl i jiných evropských metropolí, například Amsterdam jem předloni zakázal.