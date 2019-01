Plážová sezona zahájena! Recesisté se koupali a opalovali

Recesisty v plavkách a s plážovým vybavením bylo možné v sobotu odpoledne spatřit na náplavce v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku. Slavnostního otevření pláže Járy Cimrmana se zúčastnily desítky lidí z nichž někteří se vydali do ledové vody. Recesisté tím zahájili plážovou sezonu na Chlumecku a Novobydžovsku. Akce se konala již podevatenácté.

"Bylo to pěkné, bylo to fajnové, dokonce nám chvíli svítilo sluníčko. Diváků bylo 150 až 200, ve vodě nás bylo tak do deseti. Voda byla studená, mohla mít do pěti stupňů a foukalo. Pocitová teplota byla kolem nuly," řekl pořadatel akce Mirek Tupec.

Do ledové vody se ale tentokrát celý neponořil. "Ve svém věku cítím už jistou odpovědnost k přihlížejícím i k účastníkům a nerad bych nějakým extempore tuto akci pokazil. Člověk si musí uvědomit, kde má svůj limit," řekl čtyřiašedesátiletý Mirek Tupec.

Nadšenci si nejdříve na náplavce rozložili lehátka a deky, někteří z nich se natřeli krémem proti slunci. V jejich výbavě nechyběly ani sluneční brýle nebo koupací čepice. Někteří měli na sobě dobové plavky.

Zahájení plážové sezony se koná každoročně na různých místech v okolí Nového Bydžova. V minulosti se uskutečnilo například ve Skřivanech, Měníku, Mlékosrbech nebo v Humburkách. Oproti minulým ročníkům bylo ale tepleji a otužilci ani nemuseli před vstupem do vody rozsekávat led.

"Během těch let jsme zažili snad už všechno - krutý mráz, déšť, bláto, ale vždycky jsme si udělali dobrou náladu a vždycky nám bylo dobře a velice se nám to líbilo. Nádherné to bylo také loni ve Skřivanech, vzduch měl tehdy asi 11 stupňů, voda asi pět a slunce svítilo," řekl Tupec. Příští rok bude 20. jubilejní ročník, místo konání akce ale neprozradil. "Už vím, kde to bude, ale neřeknu. Bude to překvapení," dodal.