Pod Lopeník putuje ocenění za příkladnou rekonstrukci

Zlínské hejtmanství udělilo uznání Lidová stavba roku za příkladnou obnovu lidové architektury v regionu obci Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku, která zrekonstruovala historický rodinný dům se stodolou. Objekty zřejmě pocházejí z první poloviny 19. století a nyní slouží jako muzeum. S jejich opravou pomáhali i místní obyvatelé, řekl starosta Martin Gavenda (nez.).

Obec získala dům se stodolou od původní majitelky v roce 2015 za zhruba 650 tisíc korun. Následně se pustila do oprav. "Dostali jsme nějaké dotace na stodolu, asi 180 tisíc (korun), 260 tisíc (korun) byla cena celkové rekonstrukce té stodoly. Domek byl v lepším stavu, tam jsme investovali asi 150 tisíc korun," uvedl starosta.

Muzeum, které je v objektech, je podle starosty hojně využívané. Obec v něm pořádá oslavy Velikonoc a Vánoc, bývá také dějištěm nejrůznějších výstav. Část domu zabírá expozice představující život na vesnici, především v první polovině 20. století. "My jsme udělali letáček do obce a podařilo se nám nasbírat spoustu věcí od lidí, které měli ve stodolách, na půdách. Část věcí jsme použili do expozice v přední části objektu. Zbytek máme schovaný. Nejstarší exponát je lednice z roku 1920, do které se dolů do vyplechované části dával ještě led," řekl Gavenda.

Obec za úspěch v soutěži získala odměnu 50 tisíc korun. Vítěze vybírali radní Zlínského kraje na základě doporučení odborné komise. Kromě objektů v Bystřici pod Lopeníkem se do soutěže letos přihlásili i majitelé opraveného rodinného domu číslo popisné 77 v Komárně na Kroměřížsku, chalúpky Picúch ve Vlčnově na Uherskohradišťsku a sušírny ovoce ve vsetínské části Rokytnice.

Podle krajského radního Miroslava Kašného (KDU-ČSL) lidové stavby přihlášené do soutěže ukazují, jak kdysi předkové žili. "Bohužel v dnešní době je jednodušší věci bourat a stavět nové, moderní, které mohou lépe sloužit lidské potřebě. Ta je určitě jiná než před 100 200 lety. Je dobře, že se najdou takoví, kteří se snaží dědictví našich otců zachovat. V těch stavbách nezůstaly jen materiály, ale zůstaly v nich i ty dějiny, historie, lidské radosti, smutky strasti. Vnímavý člověk to cítí," řekl.

Kraj soutěž pořádá od roku 2008. Loni ocenění získala majitelka Trchalíkovy usedlosti číslo popisné 210 v Šumicích na Uherskohradišťsku. Předloni uspěla obec Vlachovice na Zlínsku s rekonstrukcí usedlosti číslo popisné 115, ve které je Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.