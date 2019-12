Policie našla v bytě architekta ztracený Garibaldiho štít

Italská policie podle tiskové agentury ANSA nalezla v bytě nejmenovaného římského architekta dlouho pohřešované umělecké dílo Garibaldiho štít. Bronzový zdobený štít darovala Sicílie Giuseppemu Garibaldimu, který byl jednou z ústředních postav sjednocování Itálie ve druhé polovině 19. století. Garibaldi je považován za jednoho z "otců zakladatelů" moderního italského státu.

Štít vytvořil António Ximenes, otec slavného italského sochaře Ettoreho Ximenese. Má kruhový tvar, průměr 118 centimetrů a váží asi 50 kilogramů. Uprostřed je Garibaldiho podobizna a kolem ní jsou vyobrazeny hlavní bitvy, které vybojoval. Na štítu jsou také vyryta jména tisícovky jeho vojáků.

Garibaldi dílo ještě za svého života věnoval Římu, jehož úřady ho umístily do proslulých Kapitolských muzeí. Následně jej přesunuly do centrálního muzea Risorgimenta, tedy období sjednocování Itálie. Odtud se ovšem před 20 lety štít ztratil. Policie nyní vyšetřuje, jak se dostal do architektova domu.

Garibaldi si získal celosvětový věhlas v roce 1860, kdy s tisícovkou lehce vyzbrojených dobrovolníků, takzvaných červených košil, dobyl Sicílii. Porazil tehdy 12 tisíc neapolských vojáků, zmocnil se ostrova a následně napadl italskou pevninu s odhodláním zemi sjednotit. Později okupoval a dobyl Neapol a rozdmýchal ve veřejnosti vlnu podpory pro sjednocení, napsal britský list The Guardian.