Policie splnila stařence přání, zatkla ji za loupež

Britská třiadevadesátiletá stařenka Josie Birdová měla před smrtí jedno přání - aby ji zatkla policie. K její velké radosti ji dva policisté obvinili z loupeže, nasadili jí želízka a odvezli ji na místní policejní stanici, napsala agentura Reuters. Zadržení ovšem bylo pouze fingované.

Vnučka Birdové na twitteru uvedla, že zdravotní stav její babičky se vzhledem k vysokému věku zhoršuje, a proto si přála být zatčena "dřív, než bude pozdě". Babička podle ní žila celý život v mezích zákona a "chtěla vědět, jaké to je být neposlušná".

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv