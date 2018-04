Polná si připomněla oběti holocaustu. Do dlažby vsadili kameny zmizelých

Polná na Jihlavsku připomněla místní oběti holocaustu. Do dláždění byly ve městě zároveň osazeny první dva kameny zmizelých, které mají podobu dlažební kostky s mosazným povrchem. Kámen na Sezimově náměstí připomíná Martu Baschovou, jež byla odvlečena do transportu v 19 letech. Druhý kámen na Karlově náměstí patří Františku Aufrechtovi, který zemřel v koncentračním táboře Dachau devět dní před jeho osvobozením. Odpolední slavnost se závěrečnou modlitbou v synagoze organizoval spolek Polin.

Na Karlově náměstí, tedy v někdejším židovském ghettu, také zazněla jména 28 polenských obyvatel, kteří skončili v transportech do koncentračních táborů. "Pokud je mi známo, tak přežily jenom tři ženy. Všechny odtud pak odešly," řekla Anna Mirjam Wagnerová z pořádajícího spolku. Podotkla, že lidí šlo z Polné do transportů víc, protože některé židovské rodiny se do města přemístily krátce předtím.

Marta Baschová byla deportovaná do Terezína v květnu 1942, František Aufrecht v lednu 1944. Prvním transportům se vyhnul díky tomu, že jeho žena byla katolička. Za války ale zemřela. Sám zemřel v Dachau 20. dubna 1945, bylo mu 37 let. Jejich dvě děti válku přečkaly díky pomoci a statečnosti jiných lidí. Osud rodiny dnes připomněla Aufrechtova vnučka Irena Šolcová.

V Polné bývala významná židovská komunita. Nejpočetnější byla v 30. letech 19. století, kdy v ghettu podle dostupných údajů žilo přes 700 lidí. Opravy synagogy a rabínského domu na Karlově náměstí byly dokončeny před čtyřmi lety, sídlí v nich Regionální židovské muzeum. Připomíná i kauzu obyvatele ghetta Leopolda Hilsnera nespravedlivě odsouzeného za vraždu křesťanky Anežky Hrůzové. Na polenském židovském hřbitově je přes 1100 náhrobků.