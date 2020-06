Postavte si terasu z přírodního kamene

Terasa se může stát dominantou každého domu se zahradou. Postavit lze z různých materiálů a jedním z nich je i přírodní kámen. Oblíbený je především pro svůj naturální vzhled a rustikálnost. Pokládka kamenné terasy není složitá, je ale podstatné dodržet několik důležitých rad. Ty vám přináší odborník z Hornbachu.

Přírodní kámen je coby terasová krytina mimořádně atraktivní, a to zejména díky ručně oraženým okrajům. Hřejivé žluté odstíny a mohutný vzhled působí středomořským dojmem. Právě pro svou robustnost se tento materiál hodí na rozsáhlejší terasy, chodník do trávy a díky neklouzavému povrchu i k okolí bazénu. Tyto desky jsou vysoce odolné proti mechanickému opotřebení i mrazu. Terasa z nich je barevně stálá, nenáročná na údržbu a bezpečná pro chůzi za mokra. Přírodní materiál je ideální do zahrady, protože celý prostor opticky sjednotí.

Důmyslné plánování je základ

Při stavbě terasy je důležité myslet na optimální velikost. Prostor opticky zvětšíte, pokud terasa nebude od zbytku zahrady oddělena, proto ji zakomponujte do celkové zahradní architektury. "Zahradní terasa by měla mít takové rozměry, aby se na ni pohodlně vešel jídelní stůl s posezením, gril i slunečník. Například, pokud je k užívání pro šest osob, počítejte s rozlohou cca 25 m2, tedy rozměry 4,5 m x 5,5 m. Chcete-li mít na terase ještě lehátko, dekoraci a rostliny, počítejte s několika metry čtverečními navíc," doporučuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Na pokládku terasy je potřeba dostatečné množství polygonálních desek z kamene. Dobré je naplánovat o 10 % materiálu více, aby bylo možné jednotlivé kusy dle potřeby nařezat. Dále je nezbytná malta na přírodní kámen, cementová směs (cement, písek, pojivo), spárovací malta na dlažbu, silikon na přírodní kámen a běžné nářadí.

Sestavení může být záludná skládačka

Podle druhu, tvaru a velikosti kamenů lze položit nejrůznější vzory. "Pro přírodní kameny s polygonálními tvary platí jiná pravidla než pro pokládku dlažebních kostek. Libovolné obrazce kamenů tak mohou být výzvou i pro zkušené pokladače. Jako pomůcka může sloužit sestavení terasy na zkoušku. Obraz se vyfotografuje a jednotlivé kusy se označí, což se pak dá použít jako vzor při pokládce naostro," radí David Benda z Hornbachu.

Některé kamenné desky je potřeba tvarově upravit, k čemuž slouží zednické kladivo nebo bruska s kotoučem vhodným na kámen. "Ideální pro řezání kamene nebo dlaždic jsou například úhlové brusky J. C. Schwarz, které najdete v sortimentu Hornbachu. Nejprve kamennou desku nařízněte na zadní straně a následně ji otočte. Řezejte podél vyznačení, dokud se deska hladce nerozdělí. Po oddělení kusy desky omyjte čistou vodou, jelikož brusný prach může na povrchu vytvářet skvrny," upozorňuje odborník z Hornbachu.

Správný postup pokládky

Pro optimální odvod vody se doporučuje terasu stavět ve sklonu 2-3 % od domu. Kamenné desky se kladou na betonový základ, který se pro zlepšení přilnavosti důkladně očistí. I z desek je potřeba odstranit veškeré části uvolněného materiálu pomocí kartáče a vody. Následně se na kamennou desku nanese cementová směs připravená z cementu, písku a pojiva. Pokládka přírodního kamene se provádí technikou mokré na mokré pomocí malty, která se nanáší ve vrstvě o tloušťce 4 cm. "Je dobré si celý prostor rozdělit na jednotlivé úseky a pracovat postupně. Naneste maltu pouze na tak velkou plochu, kterou zvládnete obložit během několika minut. Nestane se vám tak, že by malta ztvrdla a nebylo by možné do ní desky zasadit," říká Benda.

Do čerstvé malty se zasadí jednotlivé kusy kamene a lehce se vklepou pomocí gumové palice. Obraz pokládky bude nejhezčí, pokud se vedle sebe pokládají velké a malé desky a uspořádají se rovnými okraji směrem do strany. Šířka spáry by měla být jednotná. Pomocí vodováhy se dá kontrolovat rovnost a sklon povrchu. Během pokládky je potřeba přebytečnou maltu ze spár před vytvrdnutím seškrábat pomocí spárovací lžíce.

Vyspárování terasy lze provést, až když je malta zcela ztvrdlá. Přímo do spár se nanáší spárovací malta, která by měla mít tuhou konzistenci. Na závěr se na krajích dlažby u stěn domu provede trvale elastické vyspárování silikonem na přírodní kámen.