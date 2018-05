Poznej svého farmáře. Akce bude letos na patnácti farmách

Letošní 5. ročník akcí Poznej svého farmáře začne tuto sobotu na Farmě pod Ještědem na Liberecku. Do konce září se budou moci lidé postupně zastavit na patnácti farmách, kde jim místní producenti předvedou kvalitní potraviny i práci v zemědělství, například jak se dojí krávy. Loni bylo farem zapojených do projektu o čtyři více. Návštěvnost na jedné akci byla téměř 1300 lidí, což bylo meziročně zhruba o 500 lidí na farmu více. Informovali o tom zástupci ministerstva zemědělství, které na projekt poskytne podobně jako loni tři miliony korun.

Podle Filipa Vinše z ministerstva se akce na každé farmě kromě domácího farmáře účastní deset až 15 dalších zemědělců se svými produkty. Akce cílí na rodiny s dětmi, kterým se snaží ukázat základy zemědělské práce. Děti by se měly podle Vinše naučit, že "potraviny nerostou na políčkách v supermarketech." Děti se také mohou projekt na ponících nebo si užít skákací kombajn. Ministerstvo se přitom snaží vybírat v každém ročníku jiné malé a střední farmy.

Kladně akce hodnotí například Pavel Peška ze Seletického dvora, který se do propagační akce zapojil loni. Na farmě zpracovává maso i třeba vyrábí jogurty. Přiblížit práci zemědělců běžným občanům je podle něj cestou, jak vrátit lidi na venkov. Za největší problém svého provozu považuje nedostatek pracovníků, neboť jeho farma stojí několik desítek kilometrů od Mladé Boleslavi. "Dneska sehnat pracovníka do zemědělství je obrovským problémem. Když v automobilce dostanou stotisícové odměny, není to jednoduchá záležitost," uvedl Peška.

Do akcí jsou zapojené farmy ze všech krajů kromě Prahy, problémem je podle Vinše najít vhodné farmy v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Kromě akcí Poznej svého farmáře můžou lidé během léta zavítat i na jednu ze dvou Selských slavností, které organizuje Asociace soukromého zemědělství ČR. První z nich bude také tuto sobotu na Farmě rodiny Šťastných v Radíčevsi na Žatecku, druhá pak 15. září na Angus farmě Rančice v Kamenném Újezdu v jižních Čechách. Na nich se očekává kolem 3000 návštěvníků.

Na podzim pak ještě stát plánuje zorganizovat národní dožínky na pražské Letné, loňský první ročník měl 3,5milionový rozpočet.