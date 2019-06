Pozor! Zvýšený výskyt ježků. Británie má novou dopravní značku

Británie zavádí dopravní značku se symbolem ježka upozorňující na zvýšený výskyt těchto savců a dalších drobných živočichů, jako jsou veverky, vydry a jezevci. Značka je podobná těm, které varují například před vysokou zvěří. Úřady tak chtějí zamezit nehodám i dalšímu úbytku populace ježků, napsal server Sky News.

Počet ježků ve Spojeném království podle něj dramaticky klesá, od roku 2008 se snížil na venkově o polovinu a ve městech o třetinu. Ochránci přírody soudí, že pokud se nic nepodnikne, mohli by tito hmyzožravci zcela vymizet.

Příčinou vymírání ježků je ztráta jejich přirozeného útočiště v živých plotech, intenzivnější doprava a nárůst počtu zvířat, která je loví, což jsou například jezevci a lišky.

Novou značku uvítali ochránci přírody i motoristé. "Pomůže každému - včetně těch na dvou kolech nebo na čtyřech nohách - bezpečněji dorazit do cíle," uvedl výkonný šéf sdružení motocyklového průmyslu Tony Campbell.

