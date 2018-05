Práce na Národním muzeu finišují, chystá se den otevřených dvěří

Z 80 procent jsou hotové práce na rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Zastřešená jsou obě nádvoří, dokončují se práce na zpřístupnění kopule, montáže technologií, fasáda, montují se restaurovaná rozměrná okna a podlahy. Ze čtyř pětin jsou také hotové všechny restaurátorské práce. Řekl to ředitel muzea Michal Lukeš a přesvědčit se o tom budou moci zájemci při sobotním dnu otevřených dveří.

Třeba právě zastřešená nádvoří jsou mezi prostorami, o které se muzeum po svém otevření rozroste. Návštěvníci si je budou moci také v sobotu prohlédnout. "Bohužel z bezpečnostních důvodů nemůžeme pro tak velký počet lidí zatím zpřístupnit kopuli Národního muzea, ale bude po dokončení též veřejným prostorem," řekl Lukeš.

Opravená budova bude z 99 procent procent otevřená návštěvníkům. "To je též jeden z účelů rekonstrukce. Zpřístupňujeme i místa, kde byly původně depozitáře nebo kanceláře," řekl s tím, že v NM neplatí, že při dnu otevřených dveří lze spatřit to, co v běžném provozu nikoli, muzeum bude podle něj otevřené pro veřejnost celé.

Návštěvníci ale zatím neuvidí, jak budou vypadat nové stálé expozice v obou budovách, které právě vznikají. "Plánujeme samostatnou prezentaci. Předpokládáme, že se na stavbu přijde podívat hodně lidí, a tak nebude možnost věnovat se detailně všem tématům. Budeme se snažit ukazovat, co vše je v budově nového, co se změnilo, jak se modernizuje v kontrastu s tím, jak hrůzostrašně již vypadala před rekonstrukcí," říká ředitel.

Budova, která je zavřená od roku 2011 a pracuje se v ní tři roky, bude uvedena do zkušebního provozu a otevřena návštěvníkům 28. října u příležitosti 100. výročí Československa. Kromě Česko-slovenské výstavy mapující život Čechů a Slováků ve společném státě první návštěvníci uvidí výstavu 200 let / 200 předmětů k dvousetletému výročí založení Národního muzea a výstavu o historické budově samotné. "Budova pak již bude setrvale otevřena a budou přibývat výstavy a expozice, 80 procent expozic plánujeme otevřít na podzim roku 2019, zbytek pak do 30. června. 2020."

Budova, která z velké části připomínala dobu svého vzniku v 19. století, bude po otevření podle Lukeše muzeem 21. století. "Část muzea především pro výstavy ze zahraničí a vzácné předměty bude vybavena nadstandardními bezpečnostními systémy. Klima nebylo vůbec regulované, nyní budeme mít centrální technologie. V expozicích budou trezorové vitríny na nejvzácnější exponáty i speciální ´studené´ světlo," říká ředitel.

K vysoutěžené ceně 1,64 miliardy korun za rekonstrukci budovy podle Lukeše přibyly vícepráce, které činí 6,2 procenta z původní ceny, tedy asi 102 miliony korun. "Způsobilo je především složitější geologické podloží při budování podzemních částí, archeologický nález, odstraňování azbestu a korkolitu či požadavky památkářů," vysvětlil.