Praha chystá zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě

Praha připravuje úpravy a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě. Práce by měly začít na jaře příštího roku, magistrát počítá s náklady 16 milionů korun, uvedl vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík. Do konce letošního roku by měla být zahájena stavba zázemí údržby s veřejnými toaletami. Podle předpokladů by město měla vyjít na téměř 16 milionů korun. V současné době Praha podle Frantíka hledá zhotovitele projektu.

Úpravy a zpřístupnění vinice, tedy bývalé zásobní zahrady, má Velkou strahovskou zahradu provozně i vizuálně propojit v jeden celek, zdůvodňuje záměr magistrátní odbor ochrany prostředí.

Současně s otevřením vinice veřejnosti vznikne nový vstup v severovýchodní části z ulice Úvoz. Zjištění odboru ochrany prostředí ukázala, že průchod zde v minulosti existoval. V plánu je vinici také rozšířit, a to u viničního domku a nového schodiště pod ulicí Úvoz.

Dvojpodlažní objekt zahradního zázemí by měl vzniknout ve východní části zahrady u vstupu z Vlašské ulice. V suterénu bude zázemí údržby. Sloužit má zároveň potřebám Velké strahovské a Seminářské zahrady. V přízemí vzniknou veřejné toalety. Budova bude částečně zapuštěna do terénu, aby nenarušovala okolí. Mezi stavbu a vstupní bránu z Vlašské ulice je navržena nová vyhlídka s posezením.

Velká strahovská zahrada u Strahovského kláštera byla založena v raném středověku jako užitková. Její rozloha je 11 hektarů. V roce 2016 byla propojena s Petřínskými sady.