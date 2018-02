Praha zrekonstruuje budovu Lapidária na Výstavišti

Praha zrekonstruuje budovu Lapidária v areálu Výstaviště v Praze 7. Pražští radní schválili výběr dodavatele projektové dokumentace. Vítězem je společnost VPÚ Deco Praha, která dokumentaci vypracuje za 23,6 milionu korun. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Až bude Praha dokumenty mít, vypíše na jejich základě soutěž na dodavatele stavby.

Objekt Lapidária je v dezolátní stavu, především fasáda a věžička. Zadávací řízení na dodavatele dokumentace bylo zahájeno už v březnu 2012, ale pozdrželo se kvůli přípravě koncepce rozvoje areálu Výstaviště. Dodavatel má zajistit potřebnou dokumentaci, což by mu mělo trvat maximálně půl roku od podpisu smlouvy.

Lapidárium sídlí vpravo za hlavním vstupem na Výstaviště v jednom z původních pavilonů jubilejní výstavy z roku 1891. První exponáty v něm byly instalovány už o sedm let později a sbírka byla poprvé představena veřejnosti v roce 1905. Kvůli havarijnímu stavu byla budova mezi lety 1967 a 1993 uzavřena.

Kolekce Národního muzea, které Lapidárium spravuje, čítá 2000 předmětů, z nichž 400 je vystaveno. Návštěvníci ve sbírce najdou například soubory rytých gotických náhrobků, pilíř s Brunclíkem z Karlova mostu, pozůstatky Krocínovy kašny, která do roku 1862 stála na Staroměstském náměstí v Praze, i torzo nejstaršího českého Mariánského sloupu z roku 1650, který byl stržen byl na Staroměstském náměstí v roce 1918. Lapidárium je otevřeno od května do konce listopadu.

Nejběžnějším důvodem pro vznik lapidárií byly rekonstrukce gotických katedrál, probíhající v mnoha případech od 19. století. Poškozené originální architektonické články a skulptury, vyměňované při těchto opravách, esteticky a historicky cenné i přes své poškození, byly často ukládány do interiérů, aby byly chráněny před další zkázou.

V dalších letech plánuje hlavní město do Výstaviště investovat 48 milionů korun na tři projekty. Griloviště a bike park by měly být dokončeny v červenci 2019, přírodní koupaliště ve stejném roce v říjnu. Všechny tři projekty budou v areálu ve čtvrté zóně, která je určena primárně pro rekreaci a charakterem navazuje na Stromovku. Do budoucna by zde mohl vzniknout alternativní prostor pro krajinné umění, další atrakce a sportovní zóny. V plánu je dostavba repliky vyhořelého křídla historického Průmyslového paláce.