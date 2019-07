Pražské Bohnice zvou na tradiční longboardový svátek

Let's go rock'n'roll! Márošák už mlátí do bubnů a svolává na svůj tradičně netradiční longboardový závod Red Bull Feel The Wheel, kterého se každoročně účastní i Eva Samková. Tento longboardový svátek se letos uskuteční na zcela novém místě. Políbenou lokalitou bude závodní bikroska v pražských Bohnicích. Dnem kdy se roztočí všechna rychlá ložiska v okolí Psychiatrické léčebny pak bude sobota 10. srpna 2019. Tak na nic nečekejte a kroužkujte v kalendáři.

Na co se můžete těšit? Premiérová závodní trať bude vyladěná k dokonalosti. Čeká vás jiný profil zatáček a asfalt na rozjezdové rampě i v klopených zatáčkách místo dlažebních kostek z loňska. Osvědčené věci zůstávají, takže se opět pojede postupovým pavoukem v šesti lidech najednou. O složení rozjížděk budou rozhodovat časy z kvalifikačních kol a startovní pole se bude samozřejmě dělit na kluky a holky.

Zásadní bude potrénovat sílu v nohách, protože se bude opět pumpovat až do zemdlení. Technika, vytrvalost a taktika nakonec rozseknou, kdo si letos domů odtáhne trofej nejrychlejšího rollera. Do boje se opět zapojí i nepřekonatelná olympijská medailistka Eva Samková, která si už třikrát odvezla zlato.

Jediný závod svého druhu pocházející z hlavy legendárního českého bikera Michala Marošiho přilákal od roku 2014 několik set odvážných účastníků ze všech možných sportovních odvětví včetně skateboardingu, sjezdu na longboardech, snowboardistů, freeriderů i dalších extrémních disciplín. "Stále lovíme nové závodníky a zatím se nám každý rok daří," říká Michal, který i přes své pořadatelské povinnosti nikdy nechyběl na startu.

Kapacita je omezená na 250 riderů, takže na nic nečekejte a rovnou se on-line přihlaste. "Kdo dřív přijde, ten jede, ostatní jdou do fronty na párek," vzkazuje Michal.

Do klání na longboardech bude vložený i pumptrack Challange na BMX kolech, do kterého se bude přihlašovat až na místě. V lokalitě půjde i zakempovat, a to i v obytkách od pátku do neděle.

Zájemci se mohou registrovat zde.