Přecházení na červenou: kdo porušuje pravidla, pokropit

Číňané vymysleli unikátní řešení, jak chodcům zabránit v přecházení na červenou. V několika velkých městech nainstalovali technologii, která, na provinilce porušující pravidla rozprašuje vodu. Na některých místech zavedli i kamery s umělou inteligencí, které dokážou rozpoznat hříšníkovu tvář. Pomýlení vyloučeno. Pokud ovšem není mokrá.

Velká města v čínské provincii Chu-pej zaplavily žluté sloupky vybavené lasery a snímači pohybu.

Ty na chodce, kteří se pokusí přejít v rozporu s pravidly silničního provozu na červenou, rozprašují vodu. Jde o velmi nezvyklou metodu, jak tomuto rozšířenému nešvaru předejít.

Ale asi účinnou.

Ve městě Šen-čen v provincii Kuang-tung šli při potírání tohoto prohřešku ještě o úroveň výš. U přechodů nainstalovali čtyřicet kamer s umělou inteligencí, jež chodce neustále snímají a v případě porušení pravidel rozpoznají jejich tváře. Odhalený a mokrý - nic horšího nemůže nezbedného pěšáka snad ani potkat.

Kropení neukázněných chodců, kteří nedbali na stanované předpisy, má velkou tradici. Zvláště těch, které více než červená barva na semaforu popouzela politická situace v zemi a nebyli spokojeni s nejvyššími představiteli. A dávali to najevo shromážděními a pochody mimo označené trasy. Ti si vodního přívalu užili nadbytek. Nit na nich nezůstala suchá.

Bohaté zkušenosti s deštivými zásahy proti lidem, již se nehodlali podvolit totalitnímu režimu a překračovali nařízení, má i socialistické Československo. Na srpnové demonstraci proti okupaci sovětského (spojeneckého) vojska v roce 1969 byly proti protestujícím použity požární stříkačky usazené na obrněných transportérech. O dvacet let později při Palachově týdnu v lednu 1989 měla pořádková jednotka k dispozici už vodní děla, a to byla poněkud jiná síla. Tehdejší člen pohotovostního útvaru VB a nynější poslanec komunistické strany Zdeněk Ondráček však mohl zásah omlouvat tím, že byl ekologický a hygienický. Komu by vadilo krapet vody, zvláště když jí je nyní takový nedostatek.

Moderní technika pokročila. V Číně někoho postříkají jen proto, že porušil pravidla pro přecházení vozovky a nerespektoval předepsanou semaforovou barvu. A nemusí být u toho žádný uvědomělý příslušník, spustí se automat, a trest je okamžitě vykonán.

Je jen dobře, že takovou vymoženost neměl k dispozici Ondráčkův napravovací sbor. Vodní sprška by se spustila kdekoli, kde by lidé projevili protivládní názor.

V roce 1969 a 1989 by byl zlitý skoro všechen československý pracující lid.

