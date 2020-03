Přechod na Abbey Road, známý ze slavného alba, je znovu natřen

Ikonický přechod na londýnské ulici Abbey Road, kterou proslavilo stejnojmenné album kapely The Beatles z roku 1969, dostal nový nátěr. Umožnila to liduprázdnost města způsobená výzvou britské vlády, aby lidé kvůli koronaviru chodili co nejméně ven. Informoval o tom britský list The Guardian.

Přetřen byl přechod 24. března, den poté co britský premiér Boris Johnson, u něhož se později potvrdila nákaza koronavirem, oznámil, že se uzavřou obchody, a Britům vzkázal, že se mají co nejvíce zdržovat doma a ven chodit jen v nejnutnějších případech.

Příslušný městský úřad uvedl, že jindy rušný přechod potřeboval nový nátěr, jelikož se barva začala smývat, což ohrožovalo chodce. Doplnil, že dělníci, kteří na přemalbě přechodu pracovali, se drželi vládních nařízení, dodržovali mezi sebou bezpečný odstup a myli si pravidelně ruce. Nově přetřený přechod je k vidění na webkameře Abbey Road.

Věhlasný přechod označila britská vláda v roce 2010 za objekt národního významu, což znamená, že veškeré úpravy musí schvalovat místní úřad. "Londýnský přechod (na Abbey Road) není žádný hrad nebo katedrála, ale díky Beatles a desetiminutovému focení v jedno srpnové ráno roku 1969 má nárok na to, abychom ho vnímali jako součást našeho dědictví," uvedl tehdejší ministr cestovního ruchu John Penrose.

Abbey Road bylo jediné album The Beatles vydané v Británii, na kterém není jméno kapely ani desky. Čtenáři hudebního magazínu Rolling Stone jej v roce 2009 označili za nejlepší album skupiny.

Fotografie na obalu desky Abbey Road vznikla 8. srpna 1969 v 11:35, když si John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr udělali přestávku. Fotograf Iain Macmillan měl vzhledem k blížícím se autům čas udělat jen šest snímků. McCartney nakonec vybral ten čtvrtý.

McCartney byl na fotce bos a mezi fanoušky to oživilo konspirační teorii, že zemřel dva roky před vydáním alba a na snímku je jeho dvojník. Ve skutečnosti si ale sundal sandály, protože mu bylo horko.

"Na Abbey Road jsme na sobě měli svoje normální oblečení. Já jsem šel bos, protože ten den bylo horko... Můžete lidem vzkázat, že jsem jen obyčejný člověk a chci žít v klidu?," řekl McCartney později v rozhovoru s časopisem Life.