Přečkala útoky nacistů, nyní bude interiér synagogy v Turnově opraven

Interiér synagogy v Turnově, která jako jediná na severu Čech přečkala v roce 1938 útoky nacistů, bude částečně opraven. Náklady dosáhnou zhruba 300 tisíc korun. Všechny práce by měly být ukončeny do začátku letošní turistické sezony, sdělila ředitelka městské společnosti Turnovské památky a cestovní ruch Eliška Gruberová. Sakrální stavba z roku 1747 by měla být pro turisty přístupná od posledního dubnového víkendu. Každoročně přiláká kolem tří tisíc lidí.

Město památku vlastní od roku 2003, kdy ji získalo od soukromého majitele. Synagogu renovuje deset let od velké rekonstrukce, jež si vyžádala přes 14 milionů korun. Nynější oprava je nutná kvůli vlhnutí zdiva.

Památkáři při minulé rekonstrukci nepovolili u budovy, jež se nachází v zátopové oblasti, vysušení zdiva takzvaným podříznutím obvodových zdí a vložením izolační vrstvy. "Je to kulturní památka, která podléhá památkovým zákonům a není možné stavbu podříznout," uvedla Gruberová. Řemeslníci proto do jara nahradí starší sanační omítku novou, opraví elektroinstalaci a interiér znovu vymalují.

Synagoga svůj náboženský účel přestala plnit po druhé světové válce. Pro veřejnost je přístupná od roku 2008, ročně ji navštíví kolem tří tisíc turistů. "Loni byla návštěvnost vyšší. Navázali jsme spolupráci s cestovní kanceláří, která vozila turisty z Izraele," řekla Gruberová. Ze synagogy byli podle ní nadšení, o čemž svědčí zápisy v knize hostů. "Skoro celou nám ji zaplnili," dodala.

Synagoga je přístupná v hlavní sezoně do konce září, je ale možno si sjednat individuální prohlídku i mimo toto období. Nyní to ale kvůli opravě není možné. Kromě prohlídek tam lidé chodí i na koncerty, přednášky či výstavy.

Turnovská synagoga se před deseti lety opravovala za pomoci peněz z takzvaných norských fondů. Obnova synagogy se stala v roce 2009 stavbou roku Libereckého kraje. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy - místa, kde se předčítalo z tóry. Na čestném místě vedle svatostánku jsou umístěny pamětní desky významných členů místní židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobená kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.