Před 130 lety začal řádit Jack Rozparovač

Je tomu už 130 let, kdy tajemný vrah přezdívaný Jack Rozparovač (anglicky Jack the Ripper) začal děsit obyvatele britské metropole. Během pár měsíců zavraždil pět londýnských prostitutek - jejich těla se našla znetvořená a pohozená na veřejných místech. Záhada kolem "případu Rozparovač" děsí i fascinuje lidi po celém světě dodnes.



Násilí na "lehkých ženách" v oné době nebylo nic ojedinělého. Všechny tyto vraždy však spojovalo několik faktorů: brutální způsob zabití v časných ranních hodinách a mrtvola ležící na veřejném místě. Rozparovač vraždil především v londýnské chudinské čtvrti Whitechapel a jejím okolí. Své oběti nejdříve podřízl hrdlo a poté zohavil mrtvolu - kvůli tomu si vysloužil přezdívku Rozparovač.



K vraždám došlo v rozmezí od srpna do listopadu roku 1888. Oběťmi byly ženy, které si vydělávaly na živobytí prostitucí a holdovaly alkoholu. Vyšetřovatelé spekulovali, že vzhledem k perfektním znalostem anatomie lidského těla mohl být vrahem lékař nebo řezník. I přesto, že padlo několik konkrétních jmen, nikdy se nenašly dostačující důkazy, které by jednoznačně určily vraha.



Pětice obětí



Seznam Rozparovačových obětí je známý jako Kanonická pětice. Obsahuje jména pěti prostitutek z východní části britské metropole East End, které podle všechno zavraždil Rozparovač.





První oběť: Mary Ann Nicholsová, přezdívka Polly. Zavražděna byla dne 31. srpna 1888. Její tělo bylo nalezeno v brzkých ranních hodinách před vchodem do stájí na Buck's Row (dnešní Durward Street), přibližně 200 metrů od Londýnské nemocnice.





Druhá oběť: Annie Chapmanová, přezdívka Dark Annie. Zabita byla 8. září roku 1888. Mrtvola byla nalezena v 06.00 u dveří vedoucích na dvůr domu č. 29 v Hanbury Street.





Třetí oběť: Elizabet Strideová, přezdívka Long Liz. Zabita byla 30. září 1888. Tělo bylo objeveno okolo jedné hodiny ráno. Leželo na zemi v Dutfield's Yard (dnešní Heriques Street).





Čtvrtá oběť: Catherine Eddowesová, přezdívka Kate Conway nebo Marry Ann Kelly. Zavražděna byla také 30. září - stejně jako Liz. Odborníci nazývají tento den jako "dvojitá událost". Tělo Kate bylo nalezeno na Mitre Square v centru Londýna.





Pátá oběť: Marry Jane Kellyová, přezdívka Ginger. Poslední Rozparovačova oběť byla zavražděna 9. listopadu 1888. Její velmi zohavené tělo bylo nalezeno dopoledne v posteli v jejím domě na Miller's Court nedaleko Dorset Street.



Podle některých ripperologů (odborníci zabývající se vraždami Jacka Rozparovače) je seznam mnohem delší, ostatní tvrdí, že se jedná pouze o shodu náhod a vraždy jsou dílem více lidí. Jasné je, že míra zohavení těl se zvyšovala. První a třetí oběti nechyběly žádné orgány, Chapmanové vyjmul vrah dělohu, čtvrté oběti navíc chyběla i ledvina a měla znetvořený obličej. Poslední oběť měla většinu orgánů pryč z těla - srdce se nenašlo.



Vrahem je žena i princ



Názory odborníků na to, "kdo je Rozparovač", se moc neshodují. Kandidátem je podle některých třeba známý obchodník s bavlnou James Maybrick. Nasvědčuje tomu prý deník, který byl v 90. letech nalezen pod podlahou jednoho z domů v Liverpoolu. Jeho autor se v něm přiznává ke všem londýnským vraždám připisovaným Rozparovači.



Další z teorií obviňuje prince Alberta Viktora - syna tehdejšího následníka trůnu a pozdějšího krále Eduarda VII. Přestože historikové prokázali, že v době vražd princ pobýval ve Skotsku, tato verze příběhu se dočkala i zfilmování.



Dále podle někdejšího právníka Johna Morrise brutálně nevraždil prostitutky muž, ale žena - tedy konkrétně Elizabeth "Lizzie" Williamsová, manželka královského lékaře Johna Williamse (který sám měl nechvalnou pověst). Morris o své teorii napsal knihu s názvem Jack Rozparovač - ženská ruka, ta mimo jiné vypráví o tom, že Williamsová vraždila mladé prostitutky, protože sama byla neplodná. Morris poukazuje také na fakt, že žádná z obětí nebyla znásilněna a třem ženám byla vyříznuta děloha. Mnoho ripperologů ale stejný názor jako tento bývalý právník nemá.



Amatérský detektiv Edward Russel ve své knize z roku 2014 uvádí, že vrahem byl Aaron Kosminski - jeden z původních podezřelých. Důkazem je podle Russela analýza tzv. mitochondriálních DNA vzorků z šátku, který údajně patřil čtvrté oběti, Catherine Eddowesové. Vzorky byly porovnány s DNA žijících příbuzných Aarona a Catherine - kritici této teorie ale poukazují na možnou kontaminaci vzorků.